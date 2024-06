Kihelyezték Nyitra megye első kétnyelvű útirányjelző tábláját

A Magyar Szövetség Nyitra megyei képviselőcsoportja és más tisztviselőik által leleplezett tábla a 509-es és az 589-es másodrendű utak kereszteződésének közelében, ill. fizikailag Perbete és Bajcs között található.

Orosz Örs, Nyitra megye kulturális és idegenforgalmi bizottságának elnöke egy 15 éve tartó nyelvhasználati küzdelem jelentős mérföldkövének nevezte az aktust. Megemlítette a Kétnyelvű Dél-Szlovákia mozgalom 2011-ben kezdett működését. Méltatta a Híd koalíciós pártként és Gyimesi György parlamenti képviselőként tett erőfeszítéseit is, amelyekkel előmozdították, ill. beépítették a jogrendbe a közúti kétnyelvűséget. Tavaly Nagyszombat megyében már megindult az irányjelző táblák kétnyelvűsítése, a hétfői nappal pedig ez Nyitra megyében is elkezdődött. Később hozzátette, a most bemutatott perbetei tábla számít a járás legnagyobbjának, ezért is mutatták be ezt először. Elmondta még, hogy azon települések határában lehet elhelyezni ezeket a táblákat, ahol a magyarok számaránya meghaladja a 20%-ot.

Farkas Iván, a párt megyei frakciójának vezetője elmondta, a 2022-es megyei választásokat követően a táblacserét beiktatták a koalíciós szerződésbe. A cserék, ill. kihelyezések előreláthatólag a jövő év végére fejeződnek be. Ezt követően a barna színű turisztikai táblákat is kétnyelvűsíteni szeretnék. Farkas hozzátette: 2023-ban elfogadtatták a megye vezetésével, hogy létrejöjjön a nemzeti kisebbségek és marginalizált csoportok bizottsága, amely az irányjelző táblák ügyét is felkarolta. 2024 februárjára sikerült elérniük, hogy a megyei hivatal elkezdett foglalkozni a kérdéssel, s utasította az önkormányzat útkarbantartó vállalatát, hogy a megye négy déli járásában fokozatosan kétnyelvűsítse az irányjelző táblákat. A költségvetésben 100 ezer eurós keretet különítettek el erre az évre és célra. 2025-ben hasonlóképp tervezik folytatni a táblacserét.

Csenger Tibor megyei alelnök, ill. az említett bizottság vezetője elmondta, a vonatozó 2020-as rendelet tette lehetővé az irányjelző táblák kétnyelvűsítését, ebből indultak ki, ill. az év elején az ügyben egyezettek Horony Ákos kisebbségi kormánybiztossal. Összesen 686 tábla cseréjéről van szó a Komáromi, Érsekújvári, Lévai és Vágsellyei járásokban.