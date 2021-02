Ismét terítéken a vágsellyei plazmaíves hulladék-feldolgozó

Jozef Belický, Vágsellye polgármestere arról tájékoztatta a lakosokat, hogy előzetes telefonos egyeztetést követően bárki betekintést nyerhet a dokumentumba a városházán, vagy másolatot készíthet róla. A város vezetése a Nyitrai Regionális Közegészségügyi Hivatal szakértőivel tárgyal arról, milyen feltételek között valósulhatna meg a beruházással kapcsolatos nyilvános fórum, az eredményről a közeljövőben tájékoztatják a lakosokat. A plazmaíves hulladék-feldolgozót várhatóan 2023 elején kezdenék el építeni és 2025 őszén fejeznék be, és év végén helyezné üzembe a pozsonyi SPV Dálovce társaság. A mintegy 130 milliós beruházást illetően hat környékbeli település érintett. A szemétfeldolgozó kapcsán tavaly augusztusban tartottak lakossági fórumot a városházán, a résztvevők arcvédő maszkot viseltek és minden második sorban foglalhattak helyet. A beruházás ellen tiltakozók elektronikus petíciót indítottak, melyet a mai napig több mint ezer lakos írt alá a tágabb régióból, Vágsellyéről, Vágfarkasdról, Negyedről, Vágtornócról, Vághosszúfaluból és más térségbeli községekből. „Vágsellye útjai már most rendkívüli módon leterheltek, ezért olyan tanulmány kidolgozására van szükség, amelyből kiderül, hány tehergépkocsi haladna át a város útjain. A vállalkozói tervben az áll, hogy Nyitra megyéből és Nagyszombat megyéből szállítanák a feldolgozásra szánt hulladékot” – olvasható egy korábbi, feldolgozóval kapcsolatos vágsellyei állásfoglalásban. A beruházó szerint naponta mintegy harminchárom húsztonnás teherautó haladna át a városon oda és vissza, amit a jelenlegi forgalmi dugók és az utak terheltsége mellett nem tartanak soknak. A beruházó többször elismételte, nagy különbség van a szemétégetők és a plazmaíves hulladékfeldolgozás között, ebben az esetben nem keletkezik sem pernye, sem salak. A petíciót megfogalmazó és aláíró lakosok elsősorban azzal érvelnek, hogy évi mintegy 130 ezer tonna hulladékot dolgoznának fel a plazmaíves feldolgozóban, ami azt jelenti, hogy máshonnan is ide szállítanák a szemetet, mert ebben a térségben körülbelül évi 8 ezer tonna hulladék vár feldolgozásra. Azzal érvelnek továbbá, hogy 2015-től csaknem ezerötszáz fővel csökkent a város lakossága, nem szeretnék, ha ilyen beruházások miatt válna kevésbé attraktívvá a járási székhely.

A vágfarkasdi Fazekas Annamária a tavalyi lakossági fórumon elmondta, a Vág folyó partján, a közeli erdőkben az utóbbi időben megélénkült a növény- és az állatvilág, rég nem látott védett fajokkal büszkélkedhetnek, nem szeretnék, ha mindez elpusztulna. Hozzáadott értékként tartják számon a Vág mentét, annak varázslatos szépségét az itt élők.