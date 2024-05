Korszerű gyakorlati központ az érsekújvári Építészeti Szakközépiskolában

„A gyakorlat a legjobb tanítómester” – kezdte egy Cicerótól vett idézettel a beszédét Katarína Töröková iskolaigazgató. Az ünnepi átadáson részt vett Klein Ottokár, Érsekújvár polgármestere és Csenger Tibor, Nyitra megye alelnöke is. Az Építészeti Szakközépiskola vezetése még 2021-ben megkezdte az IROP projekthez szükséges dokumentumok kidolgozását, és nagy örömmel fogadták a hírt 2022-ben, hogy eredményesen pályáztak. A projekt keretében korszerűsítették az asztalos, a tetőfedő, valamint a festőműhelyt és szemléltető, interaktív elemekkel bővítették a gyakorlati termet. A két fázisban zajló modernizáció keretében elsőként lecserélték a padlóburkolatot, elvégezték a szerelési és festési munkálatokat. A második fázis részét képezte a gyakorlati helyiségek gépekkel, a gyakorlati képzéshez elengedhetetlen szerszámokkal való ellátása. A beruházás összértéke elérte a 691 555 eurót, Nyitra megye önkormányzata vállalta az ötszázalékos önrészt. A kivitelező cég a Colmark Kft. volt, a második fázisban a Wood-B Kft. alkalmazottai végezték a műszaki berendezések beszerelését és az iskolát segítik azok megfelelő használatának az elsajátításában. Az iskola vezetése külön köszönetét fejezte ki Jozef Zajičeknek, aki hihetetlenül rövid időn belül kidolgozta az elektromos installációhoz elengedhetetlen tervet, és maga is segédkezett a szerelési munkálatokban. A közös munkában lelkesen részt vettek a szakiskola dolgozói is. Az Építészeti Szakközépiskolába nem csak a közeli térségből várnak leendő diákokat. A nagyobb távolságból érkezők számára kollégiumi ellátást kínálnak. A diák kollégiumban, amelyet hamarosan lapunk olvasóinak is bemutatunk, évek óta szállást nyújtanak más középfokú érsekújvári oktatási intézmények diákjainak.