Gyulamajor életre kelt

Az első lépést még tavaly év végén tették meg. Az Ivanics és Habardík családok és segítőik ekkor szervezték meg a Mikulás-napi ünnepséget. Lapunkhoz eljuttatott beszámolójuk szerint ez adott nekik löketet a folytatáshoz.

Május 1-én megszervezték az első majálist is, amit nemcsak a helyben lakók, hanem a városiak is felkerestek. „Csintalan Zsuzskát felkértük, hogy segítsen a gyermekprogramokban, hiszen több évi tapasztalata van a gyermekekkel. A zsákban való ugrálás felpezsdítette a szülőket is, a gyerekek harci felállásban húzták a kötelet, majd csillogó szemekkel díszítették a májusfát. Bohócunk lufikat hajtogatott és okleveleket osztogatott. Majd a gyerekek végkimerültségig bevetették magukat az ugrálóvárba, amíg a szülők kikapcsolhattak a finom frissítők mellett” – áll a beszámolóban.

A majálist követően sem álltak le a helyi élet szervezésével, június 9-ére ugyanis ugyanis már szervezik a gyereknapot.