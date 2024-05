Megújult a kassai zenélő szökőkút, a parkban egy háromnyelvű kiállítás mutatja be eddigi történetét

A szökőkút az elmúlt években egyre rosszabb állapotban volt, csak részben működött és csak a fúvókák egy részéből lövellt a víz a magasba. Egy két évvel ezelőtti vizsgálati jelentés több súlyos hibát tárt fel a szökőkút testén, repedéseket a felületeken és a vezetékek egy nem működő részét. Akkoriban csak a legszükségesebb részek maradtak üzemképesek - a 160 fényelemből nemegész 100 világított, és a 25 szivattyúból csak hat működött. A szökőkutat a közel egy éven át tartó felújítás után szombaton újra megnyitották, igy a város látogatói újra élvezhetik Európa egyik legmodernebb szökőkútjának lenyűgöző látványát. Az új berendezés a lélegzetelállító fény- és vízshow mellett vízre vetített videóvetítéseket is kínált, úgy, ahogy azt a kassaiak már a városi parkban található szökőkútnál is láthatták. A modernizált szökőkútban összesen 43 szivattyú és 750 különböző átmérőjű fúvóka található, a legnagyobb akár 24 méter magasra is képes spriccelni a vizet. A felújítás során a berendezés teljes vezetékrendszerét, illetve a hang- és világításrendszerét is kicserélték. A zenélő szökőkút számos új intelligens technológiát is tartalmaz, melyeknek köszönhetően a közeli színház vagy más kulturális rendezvény előadásait közvetlenül a szökőkút vízfalára tudják vetíteni videó formájában. A szökőkút zenei választéka is megváltozott, ahol a meglévő klasszikus darabok mellett szlovák és cseh előadók slágerei is hallhatóak. Az éneklő a téli leállásig minden nap 12.00 és 22.00 óra között üzemel. A zenei repertoár minden alkalommal 16.00-18.00 óra között változik.