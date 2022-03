Ismét segítséget kérnek Nati szülei

Csaknem két és fél évvel ezelőtt a peredi Kollár család gyűjtést szervezett az akkor tízéves Natinak, akinél a spinális izomatrófia betegségéből adódóan nagyfokú gerincferdülés alakult ki. Kollár Natália történetét mi is nyomon követtük, az Új Szó olvasói nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy összegyűljön a pénz a németországi műtétre.

Műtét másodszor

Kollár Éva, Nati édesanyja elmondta, tudták, hogy az első operáció után három éven belül másodszor is szükség lesz a gerincműtétre, ezért mindent megtettek annak érdekében, hogy elkerüljék egy újabb nyilvános gyűjtés szervezését, de a dolgok másképp alakultak. „Nagyon sok tényezőt figyelembe kellett venni az operáció időpontjának kiválasztásánál. Natinak folyamatosan egyéb kezelésekre is szüksége van, egy komoly beavatkozásról van szó, amelyhez egy orvoscsapat összehangolt együttműködése kell, a koronavírus is komplikálja a helyzetünket, a seb gyógyulása miatt nem tanácsos nyáron elvégezni a műtétet, ezért augusztus végére terveztük a beavatkozást. Addigra meglett volna a műtét, valamint a kéthetes kórházi tartózkodás és rehabilitáció költségeinek megtérítéséhez szükséges 58 ezer euró. Az időpontot azonban a kórház május 9-re módosította, így kénytelenek vagyunk ismét elindítani a gyűjtést, hogy április 27-ig meglegyen az összeg és időben megérkezzen a kórház számlájára” – magyarázta Kollár Éva.

Az összeg nagy része megvan

Mivel tudták, hogy mi vár rájuk, ezért jó előre elkezdtek spórolni rá. Egyebek mellett az adó 2 százalékának tavalyi felajánlásaiból összegyűlt összeget is félretették, és az idén ebből befolyt összeget is erre szánták volna, az időpont módosítása miatt azonban ezt nem tudják felhasználni. „Az összeg közel hatvan százaléka megvan, tehát sokkal jobban állunk, mint az első műtét előtt, amikor a nulláról indultunk. Mégis kérjük, aki teheti, járuljon hozzá ahhoz, hogy tulajdonképpen befejezhessük a több mint két évvel ezelőtt megkezdett kezelést, ami Nati számára valójában életmentő beavatkozás volt” – zárta az édesanya. A felajánlásokat Natinak az ellenőrzött szervezet oldalán keresztül lehet elküldeni: https://www.ludialudom.sk/vyzvy/12453, vagy a következő számlaszámra: IBAN: SK42 3100 0000 0032 1066 1302.