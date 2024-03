Hogyan értékelné a választás első fordulóját?

Angyal Béla

hely- és politikatörténeti szakíró, etnográfus

Az első forduló eredménye meglepetés, ennek az oka elsősorban az, hogy a vártnál többen tudatosították, milyen fontos választásról van szó. Ennek köszönhető a magasabb részvétel és Ivan Korčok első helye. A szlovákiai választók egy jelentős része nem akar Fico és Orbán útján haladni, hanem a cseh és a lengyel példát akarja követni. Nemet mondott a jogállamiság leépítésére és a kelet felé fordulásra. A magyar választók egy jelentős része is így döntött. Korčok a választás éjszakáján arról beszélt, hogy a kilencvenes évek végén a szlovákiai magyar pártnak és a magyar választóknak milyen jelentős szerepe volt abban, hogy Szlovákia visszatért a demokratikus, európai országok sorába. Ehhez még azt tenném hozzá, hogy ekkor volt a legsikeresebb a magyar párt, ekkor szavaztak rá a legtöbben. Jó lenne, ha ezt a mostani magyar politikusok is tudatosítanák. A második forduló eredményét a részvételi arány ugyancsak nagyban befolyásolja majd.

Pataki Tamás,

a Kompromisszum közéleti kezdeményezés tagja

A választás végeredménye némileg meglepett, hiszen az első fordulóban Peter Pellegrini győzelmét várta a legtöbb elemző, illetve fogadóiroda. Ivan Korčok győzelmének nem tulajdonítok nagyobb jelentőséget, mert tudni lehetett előre, hogy a második fordulóban fog eldőlni az elnökválasztás. Oda továbbra is Peter Pellegrinit gondolom befutónak, mivel a 3. és 4. helyezett, Štefan Harabin és Forró Krisztián szavazói várhatóan nagyobb arányban fognak rá szavazni. Két hét múlva is részt veszek a választáson, mint minden demokratikus választáson. Ez a legkevesebb, amivel polgárként hozzájárulhatok a demokrácia fogaskerekeinek a működéséhez. Éljen mindenki a jogával, vagy ne panaszkodjon senki később, ha más dönt helyette.

Szekeres Kovács Judit,

a vágsellyei reneszánsz kastélyban működő Nagyszombati Állami Levéltár Galántai Fióklevéltárának vezetője

Meglepett, hogy ennyien elmentek szavazni, de a második körben szerintem harminc százalék alatt lesz a részvételi arány, a környezetemben sokaktól hallottam, hogy nem vesznek részt a választás második körén. Úgy tűnik, csalódottak az emberek a politikusok tettei miatt. Nagyon sok gond van az életünkben, a világban, az egészségügy például katasztrofális helyzetben van, a vezetőink viszont szinte csak a hatalom megszerzésén és megtartásán fáradoznak, az emberek érdekei az utolsó helyen vannak. Eleinte figyeltem a felméréseket a választás előtt, de egy idő után kiábrándultam az egész kampányból, a jelöltek megnyilatkozásai miatt, főként a kampány hajrájában nem tetszett, amit láttam. Nem gondoltam, hogy az első körben megválasztjuk a köztársasági elnököt, de arra számítottam, hogy jobban szétoszlanak a szavazatok az első négy jelölt között, szorosabb lesz a verseny. Történész szemmel úgy látom, hogy az emberek soha sem okulnak a múltban történt eseményekből.

Takács Mihály,

a Galántai Hon-ismereti Múzeum igazgatója

Úgy gondolom, nem hozott nagy meglepetést. Talán a különbség az első két helyezett között nagyobb, mint amit a legtöbben vártunk, de arra számítani lehetett, hogy az első két hely az biztos. A magyarok szempontjából nagyjából várható eredmény született. Azzal szinte mindenki tisztában volt, hogy a részvétel sem lesz olyan mértékű, mint más választáson, illetve megint a szlovák jelöltek vittek el bizonyos számú magyar szavazatot, ami az utóbbi időben előfordul. Az első két helyezett között kisebb különbségre számítottam. Úgy néz ki, hogy a harmadik helyezett szavazatai döntőek lesznek a második körben. Ami a magyar jelöltet illeti, kicsit jobb eredményre számítottam. Szerintem ez annak tudható be, hogy a részvétel nagyon alacsony, bőven az országos átlag alatti volt a magyarlakta járásokban a választáson. A magyarság szempontjából messzemenő eredményeket nem vonnék le egy köztársaságielnök-választáson. Nagyon sokan azok közül, akikkel beszéltem, úgy álltak hozzá, hogy számunkra ez a választás kézzelfogható eredményt nem hoz. Ők valószínűleg nem értik meg a többi hozadékát annak, ami ebből következhet. A magyar politikai réteg úgy fogta fel, hogy számunkra ez egy megmérettetés, de szerintem nem kellene komoly következtetéseket levonni belőle, éppen az említett hozzáállás miatt.

Czibulya Ildikó

bankfiókmenedzser

Az elnök asszonynak az az egy „hibája” volt, hogy ebben az országban lett köztársasági elnök. Mi ezt a minőséget a politikában nem hogy nem értjük és értékeljük, de meg sem érdemeljük. A magyar szavazók nagy tragédiája, hogy a zöme feledékeny. Forró Krisztiánt egész megsajnáltam egyébként, mert hirtelen senkit nem érdekel a „magyar képviselet” sem Magyarországon, sem itt. Csak az a fontos, hogy Orbán Viktor narratívája szerint az a jó magyar, aki a kormány szekerét tolja. Tehát igen, Čaputovának indulnia kellett volna, de a helyében én is így döntöttem volna a második mandátumról. Az első körben született eredmény első ránézésre okot is adhatna a reménykedésre, de ha jobban megnézzük, akkor azok a számok a populizmus nagy győzelmét jelentik. Azét a populizmusét, ami már most tönkreteszi a gyerekeink jövőjét.

(buch, száz, tb)