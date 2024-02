Hasznos és érdekes képzéseket tartottak Farkasdon a tanítóknak

A vágsellye-érsekújvári Regionális Pedagógustámogató Központ képzési sorozatának első képzési napját tartották kedden a Károlyi József Magyar Tannyelvű Alapiskolában Farkasdon, ahol hét különféle képzésben vehettek részt a környék és a távolabbi régió pedagógusai. A foglalkozások műhelymunkák formájában valósultak meg, vagyis elméleti és gyakorlati részből álltak.

Az innovatív oktatási technológiák és a digitális eszközök alkalmazásáról Bresťák Ildikó és Keresztesi Ildikó tartott képzést. Utóbbi a farkasdi iskola igazgatója és a rendezvény egyik szervezője volt. Kifejtette, hogy elsősorban a magyar tannyelvű iskoláknak hirdették meg a képzési napot, de két szlovák nyelvű képzés is szerepelt a kínálatban.

„Azért döntöttünk így, hogy a magyar iskolákban tanító pedagógusoknak lehetőségük legyen anyanyelvükön abszolválni az aktualizációs képzéseket. A digitális eszközök alkalmazása azért fontos az oktatásban, mert lépést kell tartanunk a gyerekekkel, a tanító nem állhat felkészületlenül eléjük. Most még talán többet tudunk a mesterséges intelligenciáról mi, pedagógusok, de nem kell sok idő ahhoz, hogy ők is szárnyaljanak ezen a területen. A képzésen ötleteket adtunk a pedagógusoknak arról, hogyan tudják beépíteni a tanításba a digitális eszközöket, a mesterséges intelligencia előnyeit úgy, hogy közben az etikára és a biztonságra is ügyeljenek. A szóbeli visszajelzések alapján hatalmas felismerések, wow-hatások történtek azok körében, akik most ismerkednek ezekkel a lehetőségekkel. A kollégák felismerték, hogyan lehet például a felkészülésre szánt időt több óráról néhány percre vagy másodpercre rövidíteni”