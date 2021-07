GALÉRIA: A hidak nemcsak összekötnek, de meg is erősítenek bennünket

Ma délelőtt ünnepélyes keretek közt, a térség polgármestereinek, prominenseinek és Nyitra megye elnökének jelenlétében a magyarországi Ipolydamásdon Szijjártó Péter magyar külügyminiszter és Andrej Doležal szlovák közlekedési miniszter közösen rakta le az épülő új Ipoly-híd alapkövét. A miniszteri találkozó elején aláírták a Pozsony és Budapest közti szárnyashajójárat működéséről szóló szerződést is.

A magyar diplomácia vezetője ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy a kiváló magyar-szlovák kapcsolatok a határ menti fejlesztésekben is testet öltenek, a hidak nemcsak összekötik a két országot, hanem erősítenek is bennünket. Szijjártó kifejtette, szlovák kollégájával már januártól azon dolgoztak hogy ennek a készülő, új hídnak a munkálatait felgyorsítsák, hogy minél előbb be lehessen kapcsolni a két ország gazdasági, turisztikai és közlekedési vérkeringésébe.

Közös sikertörténet

„Magyarország és Szlovákia közös sikertörténetének nem csak elvont diplomáciai jelentősége van, de az emberek számára gyakorlatilag is hasznos. Mindkét ország arra törekszik ugyanis, hogy a határ mentén megszűnjön az a természetellenes állapot, hogy korlátozott határátlépés esetén el legyenek szakítva egymástól barátok, rokonok, ismerősök, szomszédok. Miként ezekkel a fejlesztésekkel azt a természetellenes állapotot is igyekszünk felszámolni, hogy egymásra rálátó, egymás szomszédságában, a túlparton fekvő települések lakosai, ahhoz, hogy eljussanak egymáshoz, több tíz kilométert kell autózniuk, sokat kerülniük. Tehát ezzel a híddal is megkönnyítjük és elősegítjük a kulturális, gazdasági, közlekedési, kereskedelmi kapcsolatok fejlődését, a természetes kapcsolódást” – taglalta a magyar külügyminiszter. Szijjártó hozzátette, minden újabb híd és határátkelő nem elválaszt, hanem összeköt, épp ezért a magyar kormány érdeke is, hogy ez az új Ipoly-híd legkésőbb 2023. januárjában elkészüljön és átadják a 3,5 tonnát nem meghaladó közúti forgalomnak és a kerékpárosoknak. 2023-ig a magyar kormány szorgalmazza, hogy ezen a hídon kívül még öt átkelő legyen a magyar-szlovák határon. „A hidak komoly gazdasági hatást is generálnak, Szlovákia mára Magyarország 3. legjelentősebb kereskedelmi partnere. A járvány és a gazdasági gondok ellenére a két ország közti gazdasági forgalom értéke 10 milliárd euró és 2010-től a Szlovákiába befektetett magyar tőke 64 százalékkal nőtt” – részletezte Szijjártó Péter.

Szlovák részről felgyorsítják a fejlesztéseket

Andrej Doležal szlovák közlekedési miniszter beszédében kifejtette, nem szereti a formális, szimbolikus találkozókat, inkább azokat, amelyeknek gyakorlati haszna van. Kollégájának, Szijjártó Péternek is megköszönve konstatálta, hogy az Ipoly-híd építése már elkezdődött, tehát ennek itt, Helemba és Ipolydamásd térségében kulturális, munkahely-mobilitási, gazdasági és idegenforgalmi haszna is lesz. Doležal hozzátette, a szlovák kormány feltett szándéka, hogy a dunai és az Ipoly-menti fejlesztéseket felgyorsítsa a magyar-szlovák határon, a már futó INTERREG program keretében és a jövőben is. A közlekedési miniszter Szijjártó Péternek a magyar válogatott csodálatos EB-szerepléséhez is gratulált. Andrej Doležal minden jót kívánt a helyi és régióbeli lakosoknak, egyúttal arra is ösztönözte az építőket, hogy a végső határidőre, 2023 első negyedévére átadhassák az új Ipoly-hidat. Szlovák részről a hídhoz levezető út is épül.

A Helemba-Ipolydamásd közti híd uniós támogatással készül Nyitra megye és a budapesti NIF Zrt. együttműködésében. A híd 58 méter hosszú lesz 54 méteres nyílással. 12 méter széles lesz a híd és kerékpárút is vezet majd át rajta. Magyarországi oldalon a hídhoz 540 méter hosszú bekötőút épül. A magyar külügyminiszter tájékoztatása szerint a kivitelezési költség 1,5 milliárd forint. A hídon 3,5 tonnát nem meghaladó járművek közlekedhetnek majd.

Az építkezés elkezdődött, mindkét oldalon dolgoznak már munkagépek.