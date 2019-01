Elégedetlenek a kassaiak a járdák téli karbantartásával

A városi járdák téli karbantartását évek óta a KOSIT hulladékkezelő vállalat végzi. Kassán az elmúlt napokban sok hó hullott, múlt hét péntekre virradóra 7 centiméteres hótakaró lepte be a várost, a járdák nagy részét nem tisztították meg. Jaroslav Polaček, Kassa főpolgármestere is felháborodását fejezte ki emiatt, és a KOSIT működését kritizálta. Elmondta, elsősorban azért bosszantja a dolog, mert a város vezetése többször is felhívta a vállalat figyelmét a problémára. „A havas, vagy letaposott hóval borított, csúszós járdák láttán csak osztani tudom a lakosok és a városrészek polgármestereinek véleményét. A járdák állapotról naponta kétszer kapunk jelentést a városi rendőrségtől, de jómagam is állandó ellenőrzéseket tartok. A téli karbantartással korántsem vagyok elégedett, ugyanis a legtöbb járda még tegnap is úgy nézett ki, mintha a KOSIT arra várna, hogy magától elolvadjon a hó” – olvasható a polgármester hétvégén közzétett nyilatkozatából. Marian Christenko, a KOSIT ügyvezető igazgatójának közlése szerint több mint harminc szórógép dolgozott a városban, a hó ellapátolását pedig 70 munkás, illetve a város 10 alkalmazottja végezte. A KOSIT állományénak növelése Polaček elmondása szerint még több pénzbe kerülne a városnak. „A hét folyamán újra tárgyalni fogok a polgármesterekkel, hogy alaposan megvitassuk a témát. Az ő véleményükre is kíváncsi vagyok. A KOSIT megígérte, ha lesz rá pénz, a munkások megfelelő létszáma is meglesz” – tette hozzá Polaček. A város idén 2,7 millió eurót fizet a KOSIT-nak a téli karbantartásért, ami nagyjából 700 ezer euróval jelent többet az egy évvel ezelőtti költségvetéshez képest.