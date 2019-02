Egyre több a balesetveszélyes, kátyús út keleten

A rossz utakon a gépjárművek is hamarabb meghibásodnak - Németi Róbert felvétele

Ahogy azt Anna Činčárová, a Kassa Megyei Önkormányzat szóvivője szerkesztőségünknek elmondta, rengeteg javításra van szükség, ugyanis a téli hónapokban újabb kátyúk és egyéb úthibák keletkeztek. „A Kassa Megyei Önkormányzat útkezelő részlege állandó megfigyelés alatt tartja a megyei utakat. Az idei telet komoly hőingadozások jellemezték, melyek következtében sérülékenyebbé vált az útburkolat, és újabb kátyúk alakultak ki. Jelenleg a Nagymihály és Jósza (Jovsa), a Gombos (Gomboš) és Perény (Perín), a Dobsinai domb és Sztracena (Stratená), illetve a Korompa (Krompachy) és Margitfalva (Margecany) közötti útszakaszokon a legrosszabb a helyzet” – tudatta lapunkkal Činčarová. Hozzátette: a hibák elhárításán a téli hónapokban is folyamatosan dolgoztak. A szóvivő szerint először azokat a prioritást élvező, legforgalmasabb szakaszokat teszik rendbe, melyek a közúti közlekedés biztonságát, folyamatosságát is befolyásolhatják.

Úthibák szinte mindenhol

„Az útkezelő vállalat szakemberei a téli hónapokban hideg aszfaltkeverékkel javítják az utakat. A Rozsnyói járásban több mint 5 tonnányi keveréket használtunk fel a téli úktarbantartás során. A Nagymihályi járásban az időjárási viszonyokhoz és a forgalom intenzitásához mérten már január elején megkezdtük a II. és III. osztályú közutak javítását. Mindezek mellett a tőketerebesi, iglói és kassa-vidéki járásbeli közutak javítását is megkezdtük” – magyarázta a szóvivő. Annak ellenére, hogy folyamatosan dolgoznak a hibaelhárításokon, Činčarová szerint továbbra is rengeteg munka van hátra. „Az átfogóbb javításokhoz csak a téli hónapokban szétszórt kavics és szóroanyag eltakaríátsa után fogunk hozzá. Ezekben az esetekben is érvényes, hogy a prioritást élvező szakaszokat javítjuk elsőként” – nyilatkozta a szóvivő.

Hosszú a lista

A Rozsnyói járásban csak kisebb, sekélyebb kátyukról számolt be a megyei hivatal. Itt az Alsósajó (Nížna Slaná)-Dobsina, a Dobsinai domb-Sztracena, a Rozsnyó-Csetnek (Štítnik), Csetnek-Restér (Roštár), illetve a Jablonca (Silická Jablonica)-Szádalmás szakaszok szorulnak részleges vagy átfogó javításra.



A Kassa-vidéki járásban a Torna-Hacsava, a Gombos-Perény, a Rudnok (Rudník)-Aranyida (Zlatá Idka), valamint az Ósva (Oľšovany)-Izdoba (Zdoba) szakaszokat kell minél hamarabb helyrehozni.



A megyei önkormányzat szerint az Iglói járásban vannak a legrosszabb utak, de ugyancsak komplikált a helyzet a Tőketerebesi járásban is. „Az Iglói járásban legalább 11 szakaszra vár kisebb-nagyobb felújítás. A Tőketerebesi járásban a Parnó (Parchovany)-Szécsudvar (Dvorianky), a Vécse (Vojčice)-Borsi-Királyhelmec-Ágcsernyő, illetve a Gálszécs (Sečovce)-Dargó közötti szakaszokban regisztrálunk jelentősebb mennyiségű úthibát. A hibaelhárítást az időjárási viszonykhoz mérten folyamatosan végezzük” – tudatta lapunkkal a megyei szóvivő.

Végezetül megjegyezte, a tőketerebesi járásbeli Királyhelmec-Nagymihály, Tőketerebes-Barancs (Zemplínsky Branč), Magyarsas (Zemplínske Jastrabie)-Borsi, Bodzásújlak (Novosad)-Céke, Bodzásújlak-Velejte (Veľaty)-Alsómihályi (Michaľany), Újruszka (Nový Ruskov)-Gálszécs, Boly-Körtvélyes, Bodrogszerdahely-Bodrogszög, Nagykövesd és a szlovák-magyar államhatár, illetve Bodrogszerdahely és a szlovák-magyar államhatár közti szakaszokon mihamarabbi rekonstrukcióra van szükség.