Egy szlovákiai férfinek bizonyítania kellett, hogy életben van

Az egészségügyi dolgozók álláspontja továbbra is változatlan. Ha rövid időn belül nem jutnak kompromisszumra a kormánnyal, januártól még az eddig tervezettnél is több orvos hiányozhat a kórházakból. A Szlovák Orvosszakszervezet képviselői ugyanis bejelentették, hogy kedden hivatalosan is megkezdték a felmondások benyújtását.