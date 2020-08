BARANGOLÓ: Dunai hajósok a Vágon, tiszavirág életű kalandok

Komárom | Bérelhető, vagy barátoktól is kölcsön kérhető egy kisebb motoros, vagy evezős csónak, és ha több napos vízitúrát tervezünk, sátorra, hálózsákra, derékaljra is szükségünk lehet az erdő szélén. A minden kalandra elszántak ilyenkor nyár végén, kedvezményes áron is hozzájuthatnak egy használt, de még derék állapotban lévő vízi járgányhoz, melynek napokra belakhatják a kajütjét.