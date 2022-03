Csillagot kapott Kaszás Attila Komáromban

A Tatra mozi előtti sétányt díszíti a 2007-ben elhunyt színész csillaga. A leleplezésen Rudolf Péter színész, rendező, valamint Kaszás Attila családtagjai is részt vettek.

Komárom | A Tatra mozi előtti sétányt díszíti a 2007-ben elhunyt színész csillaga. A leleplezésen Rudolf Péter színész, rendező, valamint Kaszás Attila családtagjai is részt vettek.

A Tatra mozi előtti területen, a Megye utcán nem ez az első csillag, hiszen tavaly októberben a nemrég elhunyt Ivan Reitman, komáromi származású rendező emlékét örökítették meg ilyen módon – amelynek nem titkoltan hagyományteremtési célja volt, hogy így tisztelegjenek a filmművészetben is nagyot alakító helyi művészek munkája előtt. Keszegh Béla (független) polgármester elmondta, amikor felmerült a kérdés, hogy ki legyen a következő, a mai megosztott világban példaértékű esetre került sor. A komáromiak egy emberként javasolták Kaszás Attilát, aki egyébként pár napon belül lenne 62 éves.

A csillag leleplezését megpróbálták úgy szervezni, hogy közben minél hitelesebb képet kapjanak a résztvevők a színészről. Többek között ezért hívták el Rudolf Pétert, aki nagyon közeli barátja volt Kaszás Attilának. Rudolf számos közös személyes emléket és történetet idézett fel – nemrég egyébként lapunknak is hosszabb interjút adott barátságukról. A Tatra mozi előtt állva már az elején kikötötte, Attila valószínűleg „hátba is vágná”, hogy ne legyen patetikus, de ez az alkalom neki most megtiszteltetést jelent.

„Az, ami ő és ami miatt szerintem tényleg az első másodperctől kezdve tudtuk, hogy barátok leszünk, az innen ered. Ebből a közegből”

– mutatott szét a városon és az összegyűlt embereken, akik között ott voltak Kaszás Attila gyermekei, felesége és testvére is. „Nagyon ritka, hogy valaki, mint Ati, akiben ekkora szív, intellektus és a valamit közölni akarás együtt van. Szélsőséges képességek a nagy emberrel” – hangsúlyozta.

A csillagot Kaszás Attila családja leplezte le, majd ezt követően a moziban levetítették a Zuhanás közben című 1987-es filmet, amelynek a (cseh)szlovákiai származású színész volt a főszereplője.