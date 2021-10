Csillagot kapott a Szellemirtók és az Ovizsaru rendezője Komáromban

Ivan Reitman nevével ellátott csillagot lepleztek le a Tatra Mozi előtti járdán. A tervek szerint több más, a filmművészet terén sikeres komáromi származású személyiség előtt is így fognak majd tisztelegni.

Komárom | Ivan Reitman nevével ellátott csillagot lepleztek le a Tatra Mozi előtti járdán. A tervek szerint több más, a filmművészet terén sikeres komáromi származású személyiség előtt is így fognak majd tisztelegni.

A számos hollywoodi kasszasikert rendező Ivan Reitman 1946-ban zsidó családba született Komáromban. Ma, vagyis október 27-én ünnepli 75. születésnapját. Ahogyan az szinte minden életrajzában elolvasható, édesanyja túlélte az auschwitzi koncentrációs tábort, míg édesapja földalatti ellenálló volt. A család végül 1950-ben emigrált Kanadába. Reitman 1968-tól kezdve gyakorlatilag mindmáig aktív, számos kanadai és amerikai szórakoztató játékfilmet jegyez rendezőként és producerként. Többek között a Szellemirtók (1984), az Ikrek (1988) vagy az Ovizsaru (1990) rendezéséért is ő felelt.

A Tatra Mozi előtt Keszegh Béla (független) komáromi polgármester szólt a jelenlevőkhöz. Elmondta, sok olyan személyiség kötődik a városhoz, akik akár még a világhírig is eljutottak, de talán nem mindegyikük kapott eddig megfelelő tiszteletadást. A csillag elhelyezésével azt szeretnék elérni, hogy ha valaki moziba megy, vagy esetleg csak elhalad előtte, az tudatosíthassa, hogy „Komáromból nagy dolgok indulnak el“. „Ez a mai csillag az első, de van itt még tér bőven, s már most tudunk olyan személyiségekről, akiknek itt van a helyük“ – tette hozzá a polgármester, majd Kollár Zoltán vállalkozóval és Ryšavý Boldizsárral, a mozi tulajdonosával közösen leleplezték az emlékjelet. Tervezték, hogy levetítik az első Szellemirtókat is, ám a film digitalizálása még tart, így arra csak majd egy későbbi időpontban kerülhet sor.

Ivan Reitmanra már korábban is gondolt szülővárosa, hiszen 2011-ben díszpolgári címet kapott.