Csatornáznak, építkeznek, de a fesztivál nem marad el Királyhelmecen

Királyhelmec | Sajátságos körülmények között rendezik meg a városban a Bodrogközi Kulturális Fesztivált.

Idén is többnapos lesz a rendezvény, szeptember 14-én kezdődik, és szeptember 16-án ér véget. A korábbi megszokott lebonyolítási renden azonban változtatni kellett. Most kisebb költségvetésből gazdálkodik a városvezetés, és minden eseménynek egyetlen helyszín, a Millennium tér ad otthont. A Csonkavár szabadtéri színpadán idén nagykoncert sem lesz, mivel a létesítményt felújítják. A művelődési központban komplex rekonstrukció kezdődik, ezért oda sem lehetett programokat szervezni. További probléma, hogy javában folyik a csatornahálózat építése, és az utak egy része nehezen járható.

A Királyhelmeci Városi Hivatalban kapott tájékoztatás szerint a nehézségek ellenére a szervezők mindent megtesznek, hogy a fesztiválra látogatók jól érezzék magukat, és megtalálják a számukra vonzó programokat. Idén elmarad ugyan a hagyományos szüreti felvonulás, és a városnéző kisvonat sem közlekedik, de fellépnek hazai és külföldi együttesek és szólisták, hétvégén fellép a városban a rakovníki 2ND, a Golddies Szwingatlanügynökség, a magyarkanizsai Tisza Néptáncegyüttes, a Guns N´ Roses Tribute Band, a 3+2, a 4For Dance, a Peter Bič Projekt, a Sexit, a Funky Projekt, a Csomasz Brass Band, a Királyhelmeci Banditák és az Arcadelt. A hagyományos rendezvények mellett számtalan szórakozási lehetőség várja a vendégeket a városháza előtti téren, a Mailáth József Regionális Múzeum udvarán idén is megrendezik a Királyhelmeci Bachiádét. Az intézményben egyébként kiállítások is várják az érdeklődőket. Lesznek sportrendezvények is, de a gyerekeknek is szerveznek programokat. Ebben az évben a fesztivál sztárvendége a Magna Cum Laude együttes lesz.

Az esemény lebonyolítása már csak azért sem lesz egyszerű, mert a fesztivál idejére most nem zárhatják le a Kossut és a Fő utcát, mivel a környező utcákban a csatornázás miatt már így is forgalomkorlátozás van érvényben. A körhintások csupán a Štefánik utca melletti parcella egy részét használhatják. A Hősök tere és környéke ugyancsak használhatatlan mivel az építési munkálatok még itt sem fejeződtek be. A fesztiválra látogatóknak némi vigaszt jelenthet, hogy a rendezvény minden programja ingyenes.