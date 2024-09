Tavaly szeptemberben indított közös programsorozatot a Galántai Könyvtár és Récsei Noémi televíziós műsorvezető. A beszélgetőestekre különféle szakembereket hívtak meg, például pszichológust, pedagógust, írót, akik a beszélgetések során olyan könyveket ajánlottak az érdeklődőknek, amelyek megtalálhatóak a Galántai Könyvtárban. A nagy sikerű rendezvénysorozat idén is folytatódik a már megszokott helyszínen, az Esterházy-kastély borozójában. A legutóbbi esten Horváth Dávid szociológus volt Récsei Noémi vendége. A Bezzeg a mai fiatalok! Című beszélgetés arról szólt, hányféle generáció él ma együtt, melyiknek mik a legfőbb jellemzői, milyen korban nőttek fel, mik hatottak az értékrendjük kialakulására. A résztvevők megtudhatták, hogy a szakemberek a ma élőket hat csoportba sorolják. Az 1945 előtt születettek a veteránok generációja, őket követik a baby boomerek, akik 1946 és 1964 között születtek. Az 1965-1979-ben születettek az X, az 1980-1994 közöttiek a walkman vagyis az Y generáció. Őket követi Z, majd az alfa generáció, és most van születőben a béta generáció. A szociológus laza, olykor vicces stílusban beszélt az egyes generációk jellemzőiről. Megtudhattuk, hogy a veteránok életét leginkább a hiány és bizonytalanság jellemezte, ezért számukra az az érték, ami az övék. A baby boomereknél már megjelent a szabadságvágy, a liberalizmus, ők már megpróbáltak kicsit kitörni a előző generációkra jellemző elvekből, amit leginkább a munkahelyen tudtak megtenni, már nem akarták egész életüket egy munkahelyen tölteni. Az X generáció tagjaiban még inkább erősödött az egyéni szabadság iránti vágy, fontosak lettek a baráti közösségek. Az Y, vagyis a walkman generáció gyerekkorában egyre több technikai vívmány jelent meg, a pénz, a tárgyak birtoklása jelent értéket számukra. Ez az első generáció, amelyik az életvezetési kérdésekben nem az előző generációk tanácsát kéri ki, hanem szakemberekét. A Z generáció tagjai a digitális bennszülöttek, számukra elfogadhatatlan, hogy valami nem működik, az online és az offline világ nem különül el. Az alfa generációsok állandó ingergazdag környezetben élnek, folyamatosan jelen van az életükben a multitasking, vagyis, hogy egyszerre végeznek különféle dolgokat, ami magával hozza, hogy a figyelmük megoszlik, ezáltal nem tudnak igazán elmélyülten egy dologra odafigyelni. Horváth Dávid nagyon szórakoztatóan írta le, milyen lehet például egy karácsonyi családi összejövetel, amikor akár mind a hat generáció együtt van és próbálja jól érezni magát. Szinte borítékolható szerinte, hogy katasztrófába torkollanak az ilyen együttlétek, hiszen minden generációnak más a prioritás, mások az igényei, és ha az egyes generációk tagjai nem gyakorolnak önreflexiót, nem próbálják megismerni és megérteni a többieket, akkor ezen nem is tudnak változtatni. Kiemelte, az ilyen konfliktusos helyzetekben érdemes kicsit hátralépni és megkérdezni magunktól, hogy számunkra mi az érték és az miért fontos. Ezt tanácsos a szociológus szerint minél többször gyakorolni, hogy egyrészt kijelöljük a saját határainkat, megismerjük másokét, igyekezzünk azokat elfogadni, tiszteletben tartani és hidakat építeni a körülöttünk élőkkel. Minél több ilyen kis hidat építünk ki, annál jobban tudjuk bővíteni azoknak a körét, akikkel tisztelettel tudunk bánni.