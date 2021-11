Adventi élelmiszergyűjtés és ajándékcsomagok

Érsekújvárban negyedik alkalommal vesznek részt a lakosok a Giving Tuesday – Adakozó kedd mozgalomban. Tartós élelmiszert és tisztálkodó szereket gyűjtenek a társadalom peremén, vagy szerény bevételből élő érsekújváriaknak. A város önkormányzata a Pontis Alapítvánnyal és a Kompas Közösségi Központtal közösen szervezi idén is a gyűjtést. Kedden, november 30-án több gyűjtőhelyet is nyitnak a városban, ahol a lakosok leadhatják az ajándékba hozott árut, tésztafélét, konzerveket, lisztet, cukrot. Az egyik átvételi hely a főtéren lesz, ahová 9-től 17 óráig hozhatják az ajándékaikat. Az önkormányzat a tavalyi évhez hasonlóan idén is bevonta az együttműködésbe az iskolákat és azokat az intézményeket, melyek már tavaly is készséggel csatlakoztak a mozgalomhoz. Várják azoknak a cégeknek a jelentkezését, ahol az alkalmazottak leadhatnák az adományaikat, a Jednota bevásárlóközpont is csatlakozott az akcióhoz. A Kompas központ közösségi oldalán arról is tájékoztatták a lakosokat, hogy a rászorulóknak a SoVA élelmiszerkiadóban osztják ki a termékeket, a Pribina utca 3-as szám alatt. Egyenesen erre az átvételi helyre is hozhatják az adományokat november 30-án 9-től 12 és 14-től 18 óráig.

A Vágsellyei Angyal mozgalom kilencedik alkalommal szervez gyűjtést, az önkéntesek elsősorban a hátrányos helyzetű gyerekek megsegítésére fókuszálnak. Múlt évben csaknem hatvan vágsellyei járásbeli gyereknek varázsolták szebbé az ünnepeket az adakozók jóvoltából. A megajándékozottak levélben, ajándék rajzokkal köszönték meg a támogatást. A vágsellyei lakosok játékokkal teli táskákkal, tisztálkodó szerekkel, mesekönyvekkel, ruhaneművel és különféle finomságokkal lepték meg a kiválasztott gyerekeket. Az ajándékozás úgy történik, hogy a Vágsellyei angyal közösségi oldalán feltüntetik a hátrányos helyzetű gyermek keresztnevét és a korát. Az ajándékozó választ a listáról egy, vagy több gyermeket és legkésőbb december 16-ig elkészíti számára a meglepetéscsomagot. Az elkészített ajándékokat november 27-től várják az Olimpia egykori bevásárlóközpont körforgalmánál lévő Fajn Darčekovne boltban, ahonnan karácsonyig minden ajándékot kiszállítanak az önkéntesek. Léván idén is megrendezik az ART For Help jótékonysági kiállítást és árverést. A megnyitó november 28-án lesz a zsinagógában, és ugyanitt tartják az árverést december 5-én. A művészeti árverés ötletadója Kanyuk József festőművész. Az első években Zselízen, majd Léván a Barsi Múzeumban rendeztek képárveréseket. Rendszerint 5-6 ezer euró gyűlik össze évente az eladott festményekből, grafikákból, kerámiákból. Az összeget a lévai és térségbeli hátrányos helyzetű családok támogatására fordítják.

Mindhárom járási székhelyen fontosnak tartják, hogy a társadalom peremén élő családok, a rendkívül szerény körülmények között élő idősek és méltóképpen éljék meg az év legszebb ünnepét.