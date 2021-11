A kijárási tilalom ellenére nagyobb a kassaiak mozgástere

November 25-én 90 napra veszélyhelyzet lépett érvénybe. A kormány jóváhagyta a kijárási tilalom bevezetését is, mely csak hajnali 1 és 5 között engedélyezi a lakosok szabad mozgását. Csakúgy mint egy évvel korábban, most is sok a kivétel. Létfontosságú árucikkek – élelmiszer, gyógyszerek, tisztálkodószerek, cipő, állateledel, üzemanyag, újság – beszerzése végett el lehet hagyni a lakhelyünket. Továbbra is igénybe vehetők a legfontosabb szolgáltatások, 500 méteres határon belül a lakhelyünktől mehetünk kutyát és macskát sétáltatni, mehetünk temetésre, orvoshoz, esküvőre és keresztelőre is, vagy közeli hozzátartozónkhoz gondozás céljából. A múlt évi kijárási tilalomhoz hasonlóan idén is engedélyezett a járáson belüli természetjárás és kirándulás, de mivel korábban a Kassán élők csak a város határain belül, azaz a Kassa I–IV. járásokban mozoghattak, ahol viszonylag kevés erdő vagy kirándulásra alkalmas hely található, a kassaiak természetjárás céljából most a Kassa-vidéki járásba is átmehetnek. A városiak örömére a Kassa-vidéki járás tele van gyönyörű erdőkkel és olyan helyekkel, ahol viszonylag kevés ember mozog. A magasabban fekvő területekre már az első hó is megérkezett, a Kassától mindössze néhány kilométerre található Epresetőn vagy a félórányi autóútra lévő Kojsó-havas csúcsain már több centiméter vastagságú hótakaró várja a kirándulókat.

Noha a Kojsói-havas csúcsáig aszfaltút is vezet, a hegytetőt kizárólag gyalog lehet megközelíteni. Ennek ellenére vannak, akik megszegik a szabályokat, és ha a sorompó nyitva van, felmerészkednek autóval. Tegnap délelőtti ottjártunkkor viszonylag kevés ember volt a hegytetőn, azonban hétvégenként több száz turistával lehet odafenn találkozni – ami nem is csoda, hiszen Kassa vonzáskörzetében csak néhány magasabb pont van, de egyiken sincs annyi hó és olyan gyönyörű környezet, mint itt. Bár a kassaiak járások közötti mozgására továbbra is érvényes a kivétel, hazafelé tartva két helyen is ellenőrizték a rendőrök a lakosság mozgását.