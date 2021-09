A képviselők honoráriumából támogatják a helyieket

A három évvel ezelőtt megalakult helyi képviselő-testület tagjai úgy döntöttek, lemondanak a honoráriumukról és az ülésenként járó 40 eurót a község fejlesztésére fordítják. A pénzt a Szolidaritás nevű, erre a célra létrehozott alapban gyűjtik.

Jóakarattal a közösségért

Kőrös József alpolgármester az első képviselő-testületi ülésen terjesztette be a javaslatot, amelyet mind a 11 képviselő elfogadott. “Nem a pénz miatt jelöltettük magunkat, hanem azért, mert valamit tenni akartunk a falunkért, a közösségért. Ha valaki tenni akar valamit, azt ingyen is megteheti, ezért javasoltam, hogy mutassuk meg, végezhetjük a munkát pusztán jóakaratból is. Meghatároztuk, hogy mennyi testületi ülés van egy évben, azért mennyi honorárium járna, és azt az összeget a költségvetésbe foglaltuk” - mondta el Kőrös József. Az alapban évente 5 ezer euró jön össze. Ebből az összegből támogattak már különféle helyi rendezvényeket, például a két óvodának adtak belőle szülők-gyerekek közös műsorára, mikulás napi ünnepségre, de az állami gondozásba került helyi születésű ikerpárnak is felajánlottak belőle. Az eddigi legnagyobb támogatást, 6549 eurót a nyáron megnyílt Életke Óvoda kapta. A református egyházi fenntartású óvoda épületét kibővítették és felújították, udvarát rendbe tették, de játszótere nem volt, ezért döntöttek a képviselők a támogatás mellett.

Tízezer euró

“Elkészült az óvoda, de a játszótérre, mászókákra már nem jutott pénz, ezért szerettük volna, ha a gyerekek úgy kezdik a tanévet, hogy van hol játszaniuk. Jelenleg nagyjából 5 ezer euró van az alapban, a jövő évi 5 ezerrel együtt tehát 10 ezer euró lesz az az összeg, amelyet felhasználhatunk” - tette hozzá az alpolgármester. Azt, hogy mire adnak támogatást, a képviselők javaslata és közös megegyezése alapján döntik el. A helyi magyar és szlovák alapiskola igényelhet támogatást az alapból a testület döntése szerint szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek számára, továbbá taneszközökre és segédeszközökre.