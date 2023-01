Ünneplés hangos csöndben

Az itteni magyarság szemszögéből nézve már a rendszerváltozás után, majd 1993-at követően is voltak drámaibb időszakok. És távolról sem csak a csúf Malina Hedvig- ügyre gondolok!

Drámaiak voltak a nyelvtörvények. Annak tudatosítása sem volt könnyű, hogy itt számos sajátos probléma vár ránk, és nem lesz egyszerű az életünk. Amikor minden tiltakozás ellenére fölépítették a bősi vízerőművet. Említsem a kárpótlási törvényt, amely 1993 egyik történése volt? Vagy a táblatörvényt, amely máig húzódó probléma. Hogy az úgynevezett szlovák nemzetébresztőkről és történelmi személyiségekről elnevezett települések nem változtathatják meg a nevüket. De az engedmények sem a szlovák politika nagyvonalúságából születtek, hanem abból, hogy Szlovákia belépett az Európa Tanácsba, aminek megvoltak a feltételei. Meg azon időszakoknak köszönhetően, amikor a szlovákiai magyar politikai képviselet része volt az ország vezetésének.

Előfordult, hogy önt, a közéletben ismert parlamenti képviselőt is megszólták az utcán a magyar szóért?

Hogyne, nem is egyszer. Megtörtént az is, hogy leköptek. Vagy magyar küldöttséget kísérve a pozsonyi Óvárosban nyersen rám szóltak, valaki rám kiáltott, hogy: magát még a kutyám se bírja hallgatni!

Bocsánat a „harapós” szarkazmusért, de tréfából visszaugatott?

Látja, ez nem jutott eszembe.

Pesszimizmus úgy látni az önálló Szlovákia eddig megtett útját, hogy Mečiartól a Fico-korszakon át Igor Matovičig ezt az országot mindig túszul ejtette egy faragatlan és önszeretetben tetszelgő figura?

Ebben a kérdésben sem jó általánosítani. Noha tény, hogy az utóbbi három évtized sikereiből és kudarcaiból összeállt elegy meglehetősen veszélyes, akár robbanásveszélyt is hordozhat magában. Mert ez az ország néha még a sikereivel sem tud mit kezdeni. Az szintén igaz, hogy Szlovákia került már rossz kezekbe. De voltak időszakok, amikor jó kezekbe került, és akkor megvoltak az előrelépések is. Az egyik legfőbb tanulság tehát, hogy az utóbbi esetben az ország fejlődő pályára áll, míg az ellenkező időszakokban a polgár lába alól még az országot is ellopják. Ezért lehet sorsdöntő, hogy egy-egy parlamenti választás eredménye kinek a kezébe adja a kormányzás jogát.