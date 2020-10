Újabb online támadások hazánkban

Az utóbbi napokban ismét elterjedtek azok a hívások, amikor a csalók különböző „cégek” nevében telefonálnak – pl. a Microsoft, vagy bankkártya-kibocsájtó vállalatok –, technikai támogatást ígérnek, vagy adatot egyeztetnének, de olyan is előfordul, hogy az internetbank belépési adatait kérik el, ám szó sincs segítségről, a bűnözők a gyanútlan áldozat számítógépes adataira, banki hozzáférésére, végérvényben pedig a pénzére utaznak. Nagyon sok esetben sikerrel, ugyanis a rendőrség tájékoztatása szerint csak Szlovákiában már több százezer eurós kárt okoztak, és ez az összeg napról napra emelkedik. Éppen ezért a rendőrség, illetve az érintett cégek is arra kérik a lakosságot, hogy soha ne adjanak meg semmilyen adatot (név, születési információ, belépési adatok, azaz felhasználónév és jelszó, banki adatok, bankkártyaszám, PINkód stb.) telefonon és e-mailben sem, hiszen ilyen adatokat nem kérnek az ügyfelektől ilyen módon. Ha önnek is ilyen céllal telefonálnak, akkor legyen gyanakvó, és a legjobb, ha azonnal megszakítja a hívást, majd ezt követően maga hívja fel a céget, hogy bejelentse a hívást. A csalók sokszor azzal szólítják meg az áldozatokat, hogy vírus van a gépükön, és egy vírusirtó programot szeretnének telepíteni arra, ehhez pedig szükségük van arra, hogy tegyék lehetővé a távoli hozzáférést. Valójában azonban pont ekkor telepítik a vírust, a kémprogramot a gépre, ezt követően pedig számos támadási lehetőségek közül választhatnak – zsarolóvírusokkal, zárolással, fenyegetéssel és egyéb módszerekkel juthatnak az áldozat pénzéhez, akár úgy is, hogy az csak akkor tud róla, ha már megtörtént a lopás…

Figyelni kell a hirdetésekre is – áll a rendőrség tájékoztatásában –, hiszen a csalók fizetett reklámokat is futtatnak a weben, sokszor a keresők első pozíciójában, így az áldozat, ha számítógépes problémája van, és azt szeretné megoldani, könnyen besétál a bűnözők csapdájába.

Egy másik csalási kísérlet, amely nagyon sok szlovákiai e-mail-fiókjában landolt, amikor a bűnözők a WHO nevében írnak, és arra kérik a címzettet, hogy adja meg személyes adatait, mivel az a „szerencsés nyertesek” között szerepel. A levél állítása szerint a címzett 1,5 milliárd eurót (!!!) nyert, és az adminisztrációhoz, illetve a nyeremény átvételéhez szükség van a személyes adatokra. Természetesen ez is átverés, a bűnözők ez esetben is a címzett adataira, végérvényben pedig a pénzére utaznak. Ha ilyennel találkozik, azonnal törölje a levelet – javasolja a rendőrség.