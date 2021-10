Nem tud üzenetet küldeni a Messengeren? Nincs egyedül!

Hétfő délután, röviddel tíz perccel hat óra előtt leállt a Facebook-birodalom valamennyi szolgáltatása. A közösségi felületek sem a böngészőből, sem a mobilos alkalmazásból nem elérhetőek, egyeseknél a Whatsapp sem működik.

A Facebook egyelőre nem árulta el, hogy mi a leállás oka, csak annyit írtak Twitter-oldalukon, hogy dolgoznak az oldal visszaállításán.

„Tisztában vagyunk azzal, hogy néhány embernek gondjai vannak a Facebook alkalmazás elérésével. Dolgozunk azon, hogy a lehető leggyorsabban visszaálljunk a normális kerékvágásba, és elnézést kérünk az esetleges kellemetlenségekért!” – közölték.

*Sincere* apologies to everyone impacted by outages of Facebook powered services right now. We are experiencing networking issues and teams are working as fast as possible to debug and restore as fast as possible