Meztelen fotókért több tízezer eurót fizettek a csalóknak

Bár azt gondolnánk, hogy a meztelen, intim fotókkal történő visszaélések nem érintenek bennünket, a valóság azonban az, hogy csak egy szlovákiai kerületben egy csaló csaknem 100 ezer eurót zsebelt be az áldozataitól – „váltságdíj” fejében. Hogyan működik a csalás, miért érdemes figyelni?

Bár azt gondolnánk, hogy a meztelen, intim fotókkal történő visszaélések nem érintenek bennünket, a valóság azonban az, hogy csak egy szlovákiai kerületben egy csaló csaknem 100 ezer eurót zsebelt be az áldozataitól – „váltságdíj” fejében. Hogyan működik a csalás, miért érdemes figyelni?

Most a férfiak kerültek a célkeresztbe, akiket a közösségi oldalakon, a randiappokon szólítanak meg csinos(nak mondott) lányok, hogy ismerkedésbe kezdjenek velük. Majd a begyűjtött képekkel zsarolni kezdenek, és ezzel akár több tízezer eurót is kereshetnek. Egy áldozat nem kevesebb mint 18 ezer eurót fizetett, hogy békén hagyják őt. Ám sokszor a pénz kifizetése sem garancia a nyugalomra, a zsarolók újra és újra felbukkannak, hogy fizessen az áldozat – tájékoztatott a szlovák rendőrség.

Hogyan működik? Általában egy vonzó női képpel illusztrált profilról érkezik a megszólítás, majd a rövid csevegés után következik az intim fotók cseréje. Ám míg az áldozat az esetek többségében valós képeket küld, addig a csalók az internetről letöltött képekkel dolgoznak. Ezt követően jön a zsarolás fázisa, itt az egyes módszerekben lehetnek apró eltérések, ám a lényeg mindig ugyanaz: pénzt kérni az áldozattól, és fenyegetni. Előfordul, hogy azzal vádolják az áldozatot, hogy még nem felnőttkorúnak küldték a képet, és annak szülei a rendőrséghez szeretnének fordulni, hogy büntetést szabjanak ki a „perverz” áldozatra, és hogy fizessen kártérítést. De olyan is előfordult, hogy egyenesebb volt a támadó, aki közölte, hogy ha nem fizet, akkor az interneten nyilvánosságra hozza a begyűjtött intim fotókat. Egy másik esetben pedig rendőrnek kiadva magát közli, hogy ha kifizeti a váltságdíjat, akkor a panaszos hajlandó visszavonni a feljelentést.

Ha az áldozat engedelmeskedik, és fizet, akkor sem jelenti a nyugalmat, hiszen a zsarolók általában egy rövid idő után újra jelentkeznek, újabb követelésekkel állnak elő – írja a tájékoztatóban a rendőrség. Ebben az is szerepel, hogy bár elindulnak a nyomozások, sokszor egy távoli, afrikai országba érnek a szálak, és ott szinte minimális az esélye annak, hogy visszaszerezzék a kifizetett összeget.

A nyilvánosságra került részletek is alátámasztják, hogy az ilyen zsarolás nagy nyereséget hozhat a csalóknak. Csak egy meg nem nevezett megyében egy csaló legalább 95 000 eurót keresett azzal, hogy rendőrnek adta ki magát. Legalább 46 embert csapott be, és nagyon valószínű, hogy még sokkal több ismeretlen áldozata lehet. Egy másik csaló több mint 22 ezer eurót keresett mindössze egy tucat férfitól ugyanabból a városból. Azzal fenyegette meg az áldozatokat, hogy nyilvánosságra hozza az intim fotókat. A rekord váltságdíj 18 ezer euró volt, a férfit másfél éven át zsarolták, folyamatosan fizetett, így jött ki ez az elképesztőnek tűnő összeg. De olyan férfiak is voltak, akiknek ez a kaland 16 500, 15 ezer és 10 ezer eurójába fájt.

A rendőrség arra kéri az internetezőket, mindig legyenek óvatosak, és sose bízzanak meg idegenekben az online térben. Egy hasznos tanács: ha intim fotót készítünk, amelyet neten küldenénk tovább, akkor ügyeljünk arra, hogy a képeken sose legyen az arcunk, ezzel jelentősen csökkenthető ugyanis a zsarolási potenciál.