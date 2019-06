Indul a Tablók Viadala 2019! Szavazz!

Idén is keressük a szlovákiai magyar iskolák végzős osztályainak legjobb tablóját. Elérkezett az igazság pillanata, most kiderül, melyik végzős osztályé a legjobb tabló, és melyik osztály kapja a 200-200 eurós jutalmat!

Pozsony | Idén is keressük a szlovákiai magyar iskolák végzős osztályainak legjobb tablóját. Elérkezett az igazság pillanata, most kiderül, melyik végzős osztályé a legjobb tabló, és melyik osztály kapja a 200-200 eurós jutalmat!

Ugyanis nem csak a nyilvános szavazáson első helyen végző osztály nyer 200 eurót. Az Új Szó szakmai zsűrije is értékeli a tablókat, a győztes ebben az esetben is 200 eurót kap! Vagyis, ha úgy érzitek, tiétek a legszínvonalasabb tabló, és elég nagy fanklubot is gyűjtötök hozzá, tehát a legtöbb szavazatot kapjátok, akár 400 euró nyeremény is ütheti a markotokat. A legtöbb szavazatot gyűjtő tablók megjelennek az Új Szó nyomtatott változatában is.

Szavazni a galéria alatt, a cikk alján található Facebook modul segítségével lehet legkésőbb 2019. június 23. éjfélig. Egy személy legfeljebb egyszer szavazhat! Sok sikert mindenkinek! Az iskolák tablói a galériában nagyobb méretben is megtekinthetők.