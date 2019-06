Az ujszo.com-on az összes pályamű megtekinthető lesz, az olvasók szavazatai alapján dől el, melyik 2019 legjobb tablója. Az első helyezett osztály 200 eurót nyer. De ez még nem minden! Az Új Szó szakmai zsűrije is értékeli a tablókat, a győztes ebben az esetben is 200 eurót kap! Vagyis ha tiétek a legszínvonalasabb tabló, és elég nagy fanklubot is gyűjtötök hozzá, 400 eurós nyeremény üti a markotokat. A legtöbb szavazatot kapó tablók megjelennek az Új Szó nyomtatott változatában is.



A beküldés határideje 2019 június 14. Figyelem: a szavazás június 15-én indul az ujszo.com-on!



Játékszabály

• A játék szervezője a DUEL-PRESS Kft.

• A „Tablók viadala 2019!” fogyasztói, propagációs játék.

• A nyeremény nem képezheti polgári per tárgyát.

• A játékszervező fenntartja a játékszabályok módosításának jogát.

• A 350 euró értéket meghaladó nyeremények után a jövedelemadóról szóló törvény értelmében adót kell fizetni.

• A játékban való részvétel egyben a játékszabályok elismerését jelenti

• A játék résztvevője beleegyezik, hogy a DUEL-PRESS Kft. a személyes adatokat postai/elektronikus kommunikációs célokra használja fel.



Induljon hát a Tablók viadala!