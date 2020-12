Ezekből az online boltokból ne rendeljen!

Két olyan webshop is újra felbukkant a szlovákiai interneten, amely átveri az ügyfeleket, a megrendelt árut nem szállítja ki – figyelmeztetett a hazai rendőrség a Facebook-oldalán. Konkrétan a nakuplacno.sk és a lookshop.sk oldalakról van szó, mellékszál, hogy mindkét oldalnak ugyanaz a cég a tulajdonosa (Shaoxing Jiaqi Trade Co, amelynek prágai a székhelye). Bár a rendőrség most csak ezt a két oldalt nevesítette, a módszerek sok más csaló oldalra is illenek, így, ha most intézi a karácsonyi online bevásárlást, akkor mindenképpen legyen résen. A két oldalnak már most is számos károsultja van, akik a feljelentések szerint nem kapták meg a megrendelt árut, nem tudták elérni az ügyfélszolgálatot, vagy ha kaptak is valamit, akkor nem, és/vagy nem olyan minőség volt a dobozban, mint amit rendeltek. A csalódott ügyfelek megpróbálták a 14 napos visszaküldési lehetőséget, amelyre törvényi lehetőség van, ám a pénzt nem kapták vissza. Az oldalakat a közösségi portálokon, a keresőkben, a weboldalakon hirdetik, a fő csali az ingyenes házhoz szállítás, és az ajándék, amelyet minden megrendelő megkap. Legalábbis a hirdetések szerint, a valóságban az esetek többségében a megrendelt áru sem érkezik meg. A rendőrség azt javasolja, hogy a bankon keresztül próbálják még visszaszerezni a befizetett összeget, hiszen ez nem teljesített szolgáltatásnak minősül, így a szabály szerint visszajár a kártyával fizetett összeg. De minden esetben érdemes feljelentést is tenni.

De nemcsak a hamis, csaló webshopok jelentenek veszélyt, ismét elszaporodtak a Szlovák Posta „nevében” küldött e-mailek, amelyek arról értesítik a címzettet, hogy csomagjuk érkezett (ennek pont most az online bevásárlások idején sokan be is dőlhetnek). Míg korábban kezelési költség megfizetését kérték (amelyet a levélbe elhelyezett linkre kattintva lehetett elvégezni, az ár 2,99 vagy 4,99 euró volt), most a vámkezelés díját kérik (ennek ára 1,45 euró) az állítólagos kézbesítés előtt. Ám ez is átverés, a csalók a bankkártyaadatokra, az áldozatok pénzére utaznak. Hiszen, ha a linkre kattintva megadja a kért adatokat, akkor a csalók gyakorlatilag a kártyához tartozó teljes vagyonhoz hozzáférhetnek, és minden bizonnyal rövid idő alatt el is lopják azt.