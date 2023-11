„Egészséges kapcsolatban élni magunkkal és a világgal” – interjú Mellár Mezei Anitával

Ízig vérig tanár vagy, mondhatjuk kívülről nézve az életpályádat. De hogy éled meg mindezt te? Mindig is tanár szerettél volna lenni? Vagy a nyelvek érdekeltek inkább? Hisz az alapból adott kisebbségi kétnyelvűséged mellett nemcsak németül, de angolul és olaszul is beszélsz, illetve úgy általában véve is nyitott és fogékony vagy a nyelvek iránt.

Gyerekkorom óta tanítani szerettem volna, és ebben egy kudarcélménynek nagy szerepe volt. Valójában balett-táncos szerettem volna lenni, és akár sikerülhetett is volna, ha az elvárásoknak megfelelően táncolok, és felhagyok a szabad és örömteli tánccal az órákon. De nem így lett, és talán pont ezért lettem tanár, nyelvtanár, sőt mindfulnesstanár is, hogy a támogató és motiváló tanárok sorát erősítsem. Ez az én nagy MIÉRTem, hogy minden tanítványomban meglássam azt, amitől ő egyedi és értékes. De ne csak meglássam, hanem megláttassam ővele is. A tanításra is szeretek úgy nézni, hogy az egy kölcsönös irányú folyamat, amiben én is rengeteget tanulok a gyerekektől. Ami pedig a nyelveket illeti, ebben nagyon hálás vagyok szüleimnek, amiért felismerték, hogy zenei sikertelenségek után a nyelvtanulás lesz majd az én terepem.



Szokták mondani, hogy minden nyelv egy külön világ, vagyis a nyelvek ismeretének száma színesíti és tágítja a világról való tudásunkat, ismeretünket, de végső soron magunkat is másképp láthatjuk egy másik nyelv használatán keresztül, vagyis még az önismerethez is van közvetetten köze. Honnan és hogy jött az életedbe a mindfulness? Miért döntöttél úgy, hogy valami egészen másnak az elsajátítására szenteled inkább az időd és figyelmed?

A mindfulness-szel már régóta szemeztem. Egy budapesti jógastúdióban a jógára várva láttam meg a kis olvasóasztalkán egy ilyen témájú könyvet. Bele is lapoztam, és erősen velem maradt a gondolatom élménye, miszerint, amint lesz egy kis idő, majd visszatérek ehhez. Hát ez nagyjából 3-4 évbe telt, és végül a Covid időszaka hozta el számomra. Akkor valójában a munkával kapcsolatos stresszt és nyomást szerettem volna megtanulni csökkenteni. A klasszikus nyolchetes mindfulness-tanfolyam elvégzésének végére, szinte egyfajta vízióként éledt meg bennem a szándék, hogy ezt szeretném átadni a kollégáknak és a gyerekeknek is. Fokozatosan egy teljesen más hozzáállást tanított meg az életemmel kapcsolatosan: az élet túlélése helyett az élet megélését. Nem egy ideális jövőben reménykedve, arra készülve, hogy majd, ha minden akadály elhárul, akkor jól érezhetem magam az életemben.

A másik élményem a tanfolyam lezártával pedig az volt, hogy felelősséggel tartozom magamért: hogyan tudok gondoskodni magamról, amikor stresszessé válnak a mindennapok. Ez alatt itt azt értem, hogy hogyan tudom oldani a feszültséget, nem folyamatosan elveszni a múltról vagy jövőről szóló gondolatok és érzések hálójában. A víziót pedig konkrét lépések követték, és elvégeztem a Mindful Academy International mindfulnesstanár képzését, majd ezt követően német és angol nyelvű gyereknek szóló mindfulness-trénerképzéseket.