A Google idei legkeresettebb szavai

Az idei parlamenti választás a szlovák személyiségek rangsorát is befolyásolta. Nem meglepő, hogy a legerősebb politikai pártok vezetői, Robert Fico, Peter Pellegrini és Michal Šimečka iránt érdeklődtek a leggyakrabban. Bár a rangsorból kitűnik a politikai események iránti érdeklődés, más szférákból is sikerült bekerülniük a rangsorba. Alžbeta Ferencová az Iveta című szlovák sikersorozat főszereplőjének megformálásának köszönhetően került a lista élére. A szlovák politikusok külön listáján a köztisztviselői kormány elnöke, a Szlovák Nemzeti Bank volt alelnöke, Ódor Lajos és a parlament volt elnöke, Boris Kollár is szerepel. A külföldi politikusok közül a legnagyobb érdeklődést Petr Pavel, Csehország idén megválasztott elnöke váltotta ki. Mint minden évben, idén is tükröződtek az események a kérdések rangsorában. A szlovákiai férfiakat és nőket a „hogyan szavazzak”, „hogyan alakult a népszavazás” és „hová menjek szavazni” érdekelte a leginkább. De sok kérdés volt azzal kapcsolatban is, hogy meddig kell főzni a kukoricát, és választ szerettek volna kapni arra a kérdésre is, hogy hogyan fújjunk tojást.

Ami a filmek, hírességek világát illeti, természetesen a prímet a Barbieheimer vitte el, azaz a Barbie és az Oppenheimer című, egy időben vetített két filmalkotás. A sztárok halálozása kategóriában Matthew Perry (Jóbarátokból a Chandlert alakító színész) és Tina Turner énekesnő távozása mozgatta meg leginkább a keresőprogram használóit. A hazai tragédiák közül Daniel Heriban színész hirtelen halála keltette a legnagyobb hírvihart, majd Vašo Patejdl, az Elán tagja és Juraj Jakubisko rendező távozása. Emellett Shakira popdíva is jól teljesített, egyrészt a volt férjét célkeresztbe vevő év eleji dala, illetve adócsalása okán.

Természetesen a technológiai kérdések sem maradtak el, itt a ChatGPT lett az első, a második az iPhone 15, míg a harmadik a character.ai. A receptek közül idén a szegedi gulyás volt az első, a második a cukkinipalacsinta, míg a harmadik a burgonyás tócsni. Az édességek közül pedig a máglyarakás végzett az élen, de szerepel a listán a krémes, a fánk és a párolt gombóc is.

Ha utazásról van szó, akkor egy meglepetésország végzett az élen, ez pedig Albánia, a második a Maldív-szigetek, míg a harmadik Törökország. A további sorrend: Kuba, Bahrein, Szlovákia, Görögország, Bali, Vietnám és Egyiptom.

Az év keresései alapján a magyarországi toplista élén Azahriah áll, a hírességek között legtöbbször az ifjú énekes nevére kerestek rá, de szorosan követi őt a listán Eszenyi Enikő, a Vígszínház volt igazgatója, a harmadik helyen pedig a Nagy Ő című műsorból megismert Jákob Zoltán milliárdos. Gálvölgyi János színművész, aki májusban rosszul lett és kórházba került,a 4. helyen végzett. Szoboszlai Dominik magyar válogatott labdarúgó- és csapatkapitánya, aki a Liverpool támadó középpályása lett, a 9. az idei listán. A már meghalt hírességek közül Suhajda Szilárd hegymászó, Matthew Perry, a Jóbarátok színésze és Vágó István nevére kerestek a legtöbbször.

(24.hu)