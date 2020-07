V4+ évadra készül a Virtuózok

Ez egy igazi sikertörténet: már az első évad után 14 százalékkal többen jelentkeztek zeneiskolába Magyarországon, mint az azt megelőző évben, és a műsor komoly mérce lett az ifjú zenészek körében. Nézettsége kimagasló volt, az ötletgazdák ezzel elérték másik céljukat is: hogy minél szélesebb körben szerettessék meg a klasszikus zenét. A legjobbakat a közszolgálati televízió felkarolta és több belföldi, illetve külföldi fellépést szervezett számukra.

Ezúttal is külön mérettethetik meg magukat a kicsik, a tinik és a nagyok. A jelentkezési korhatár a zenész szólistáknál 18 év, az énekeseknél 20 év lesz. Visszavárják azokat is, akik az előző öt sorozatban a válogató műsorokból nem jutottak tovább. A jelentkezéseket július 19-ig várják a jelentkezes.virtuozok.hu weboldalon. A műsorfolyam az öt ország főbb tévécsatornáin futó párhuzamos közvetítéseken mutatja be a versenyzőket. Az idei sorozatban a részt vevő nemzeteket egy-egy zsűritag képviseli majd, a neveket egyelőre nem árulták el a szervezők.

A műsor ugródeszka a fiatal tehetségeknek: két korábbi versenyző, Boros Misi és Balázs-Piri Soma a napokban a Magyar Klasszikus Zene Ifjú Nagykövete díjat vehette át. Szlovákiai magyar sikerek is születettek: 2018-ban a pozsonyi Gertler Teo hegedűs és az érsekújvári Fekete Tamás zongorista is bejutott a döntőbe, egy évvel korábban pedig a komáromi Kristóf Réka operaénekes lett a tehetségkutató abszolút győztese a nézők szavazatai alapján.

