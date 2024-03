Szécsi Pál nyolcvanéves lenne

Egyéves sem volt, amikor édesapját a második világháború alatt agyonlőtték. Édesanyja 1956-ban Ausztrián át az USA-ba disszidált, Bécsig vele tartó legnagyobb lányát a pályaudvaron, két kisebb gyermekét Magyarországon hagyva.

Pali állami gondozásba került, 16 évesen otthagyta az iskolát, volt kabinos egy budapesti strandon, nyomdai segédmunkás, raktáros. Egy vállalati bulin a Divat Intézet munkatársa felfigyelt a jóképű, jó mozgású fiatalemberre, aki hamarosan az egyik legkeresettebb férfimanöken lett. Énekesi pályája is a véletlennek köszönhető: 1965-ben a Gellért Szálló szilveszteri divatbemutatóján kicsit énekelt is, és szép hangja értő fülekre talált. 1967-ben megnyert egy amatőr fesztivált, és énektanárnője ajánlására elindult a Táncdalfesztiválon is, ahol második lett a Csak egy tánc volt című dallal.

A tévéközvetítés országos ismertséget hozott neki, a nők bálványává vált. Olyan slágereket énekelt, mint a Kék csillag, az Egy szál harangvirág, a Kismadár, a Két összeillő ember, a Talán sok év után, a Kósza szél, a Gedeon bácsi, a Carolina vagy az Én édes Katinkám. Számos világslágert is műsorára tűzött, ezek szövegét ő ültette át magyarra.

Számos újító ötlettel állt elő, vokálokat szervezett, ő fedezte fel Cserháti Zsuzsát, aki kezdetben mögötte vokálozott. Tehetségét zenés színpadi darabokban is kamatoztatta, párszor a filmvásznon is feltűnt. Tizenkét albuma közül csak kettő jelent meg rövid élete során (Hagyjuk, szívem, 1971, Egy szál harangvirág 1973).

A hányatott gyermekkor okozta sebekre sem a szakmai siker, sem a rajongók szeretete nem jelentett gyógyírt. A magabiztosnak, lezsernek látszó énekest depresszió gyötörte. Megpróbálta felvenni a kapcsolatot anyjával, aki rideg hangú, angolul írt levélben zárkózott el a találkozástól. Legendás szerelmével, a nála 12 évvel idősebb Domján Edittel állítólag titokban össze is házasodtak. Domján teherbe esett, de elvetette magzatát. Tíz hónapig tartó, viharos kapcsolat után elváltak útjaik, a színésznő 40 évesen elkövetett öngyilkossága után Szécsi Pált önvád marcangolta. 30 évesen ő is véget vetett életének. Bár halálhírét igyekeztek elhallgatni, temetésén ezrek jelentek meg, a rajongók szó szerint őrjöngtek a Farkasréti temetőben.