Sokak szívébe fogja belopni magát

A magyar tévénézők körében is emlékezetes sikert aratott Kórház a város szélén című csehszlovák sorozatot, amely még Kínában is nagy népszerűségnek örvendett, ő még nem követte, de az édesanyjától hallott róla. A Vészhelyzetet már látta, sőt mint mondja, Dr. Green halálát meg is siratta. Kedvenc dokija mégis Dr. House lett. Az ő történetét már felnőttként nézte, és nagyon szerette. Főleg a címszerepet alakító Hugh Laurie révén, aki lehengerlő karakterével vitte a prímet.

Huszonkilenc évesen Uzsák Dávid most maga is orvost játszik. Dr. Branislav Srnčík szerepében bizonyára sokak szívébe lopja majd be magát.

„Igen, a nézők szeretik a kórházsorozatokat. Nem véletlenül. Ez a téma így vagy úgy mindenkit érint – vélekedik a fiatal színész. – Ha nincs orvos, nővér, mentős vagy ápoló a családban, akkor volt vagy van beteg, és sokak számára ismerős a kórházi közeg. Az orvosi hivatás egészen kivételes. Van benne valami menő. A legjobb barátom is orvos. Akkor vették fel Budapestre, a Semmelweis Orvostudományi Egyetemre, amikor engem Pozsonyban a színművészetire. Együtt voltunk gimnazisták Párkányban. Ma már Győrben dolgozik, én meg Zsolnán játszom, illetve vendégként a Szlovák Nemzeti Színházban. A felvételijétől fogva nagyon átéltem a tanulmányait. Tudtam, micsoda nagy mennyiségű anyagot kellett megtanulnia. Ma már egy konzílium tagjaként sokszor életek felett kell döntenie. Pontos diagnózis alapján kezdheti el a munkát, amelyben tagadhatatlanul jelen van a művészet is. A gyógyítás művészete. És jó látni, ismerni valakit, akinek a fejében ennyi tudás van, és próbál segíteni másokon. Ezért szeretik sokan az ilyen történeteket.”

A sorozat forgatásának köszönhetően Uzsák Dávid még a járvány legnehezebb hónapjaiban is folyamatosan dolgozott. Színpadon legutóbb december elején, Zsolnán, egy szír menekült szerepében a Csak magamnak című darabban állt. De akkor is foghíjas nézőtér előtt. A telt házat akkor, az előírásoknak megfelelően harmincfős közönség jelentette.

„A legjobbkor jött a felkérés A kórház című sorozatba. Nem maradtam munka nélkül. Nem kellett azon töprengenem, mi lesz velem, hogyan tovább, mikor indulhat újra a színház. Engem már a válogatás utolsó körébe hívtak, ami azt jelentette, számolnak velem. A szerepnek nagyon megörültem. Bevallom, régi álmom vált most valóra, hiszen én is vágytam arra, hogy egyszer orvos lehessek. De amíg el nem kezdődött a forgatás, azon izgultam, nehogy ez is meghiúsuljon, hiszen a Covid-helyzet sok mindent átírt az életünkben. Akkor nyugodtam meg, amikor már ott álltam a kamera előtt, és felvettük az első jelenetet. Hatalmas mázlim van, tudom. Izgalmas a karakter, kiváló a csapat, remek kollégákkal dolgozhatok.”

Dr. Srnčík nevéből a néző talán arra következtet, hogy egy szelíd, magának való, visszahúzódó ifjú dokit lát majd a sorozatban. Hogy ne lőjük le a poént, Uzsák Dávid csupán annyit árul el: kezdő orvosról lévén szó, a doktor úr bizonyítani akar, és nemcsak magának, hanem az édesapjának is, aki nyugdíjba vonulása előtt fantasztikus szívsebész volt.

„Az már a nyitóepizódban ki fog derülni, hogy szeretne kilépni az apja árnyékából. Protekciós fiúnak tartják, pedig nem az. Jó eredménnyel végezte el az egyetemet, és esze is, érzéke is van az orvosi hivatáshoz. Az egész orvosi csapatnak szeretne megfelelni a kórházban. Ami ugyancsak izgalmassá teszi a figurát: szeretik a nők, és ő is rajong értük. Rá is hajt az egyik páciensére. Kollégáim állítása szerint az ő története a legérdekesebb a sorozatban. Gyakran kerül megmosolyogtató helyzetekbe. Szarkasztikus humorával azonban még a legkomolyabb szituációkból is ügyesen kimászik. Nagyon széles érzelmi skálán mozog, így rengeteg színt mutathatok meg benne.”

A rokonszenves rezidens orvos sebésznek készül. Műtétet még nem bíznak rá, de asszisztensként már közreműködik egy-egy operációnál.

„Egy veseátültetésnél is ott voltam, amit nagyon élveztem. A kórházbelsőt a Koliba filmstúdióban építették ki, a külső felvételek a kramárei kórház környékén zajlanak. A történet szerint a volt egyetemista csoporttársammal kerültem a kórházba. Korábban együtt jártunk, aztán szakítottunk, a barátság azonban megmaradt köztünk, de már ott a rivalizálásból eredő feszültség is. Anna Nováková, épp egy zsolnai kolléganőm kapta ezt a szerepet, akivel a Mellékhatásokban játszottam a színházban. Az a kémia, ami ott kialakult köztünk, itt, a sorozatban nagyon jól hasznosítható. De a többiekkel is jól érzem magam. Richard Autner, aki szintén egy fiatal orvost alakít, osztálytársam volt a főiskolán. Ferko Kovárral a Nemzetiben játszottam. A kórház igazgatóját megformáló Marek Majeský egy egészen fiatal orvoscsapatot irányít.”

Különösebb orvosi előtanulmányokat nem kellett végeznie a szerephez Uzsák Dávidnak. A forgatáson végig jelen van egy orvos, akihez bátran fordulhatnak szakmai tanácsért.

„Minél nehezebb a szöveg, annál inkább élvezem. Főleg azokat a részeket, amelyeket latin kifejezésekkel tűzdelnek meg. Könnyen tanulok. A latin sem fog ki rajtam. Mivel főiskolásként egy egész szemesztert tanultam Londonban, elég gazdag az angol szókincsem. Ebből eredően sokszor úgy érzem, angolosították a szövegeimben a latint. Nekem mindig a nyelv volt az erősségem. Héberül is énekeltem már a Nemzeti színpadán.”

A koronavírust eddig sikerült elkerülnie. Annak ellenére, hogy Zsolnán az egyik kollégájáról, miután fél napot együtt töltöttek a színpadon, kiderült, hogy pozitív lett a tesztje. Épp karácsony előtt. Szerencséjére nem fertőződött meg tőle.

„Jan Novák rendezi a sorozatot, aki az Új élettel állt korábban a tévénézők elé. Ügyesen tartja kezében a csapatot. Érezzük egymás legapróbb rezzenését is. Minden reggel örömmel megyek a forgatásra. Nagyon izgalmas helyzetek várnak rám. Ha jól sikerül a sorozat, nagyot lendíthet a pályámon. Minden színész vágyik egy ilyen lehetőségre. Főleg fiatalon.”