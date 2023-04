Programtár: Ahova Önt is várják

HÁRMAS KONCERT DUNASZERDAHELYEN

A Nova Prospect, az I’m Dorothy és a The Blindmirrors nevű formációk koncerteznek szombat este Dunaszerdahelyen.

Helyszín: a dunaszerdahelyi Soul Hunter Music Club

Időpont: április 8., szombat 19.30

Belépő: 10 euró

HÚSVÉTI BULI ÉRSEKÚJVÁRBAN

Érsekújvárban Nemazalány és Sofi adnak koncertet szombat este.

Helyszín: az érsekújvári Irish Castle Pub

Időpont: április 8., szombat 20.00

Belépő: elővételben 8 euró, a helyszínen 10 euró

A PLASTIC SYMPHONY AZ NFG KLUBBAN

Filmvetítést tartanak a dunaszerdahelyi NFG klubban: az európai fesztiválokat bejárt, Juraj Lehotský rendezésében készült Plastic Symphonyt nézhetik meg az érdeklődők szombat este. A film két testvér boldogsághoz vezető útját mutatja be. Matúš tehetséges zenész, aki ígéretes karrierjét hátrahagyva édesanyja apolásának szenteli életét. Anyja halála után féltestvérével, Dáviddal Bécsben utcazenészként próbálnak megélni.

Helyszín: a dunaszerdahelyi NFG klub

Időpont: április 8., szombat 20.00

PALÓC HÚSVÉT A FÜLEKI VÁRBAN

Húsvéthétfőn megnyitja a kapuit a füleki vár: a 16. alkalommal megrendezett Palóc Húsvéton a hangsúly a helyi értékekre, a palóc hagyományokra helyeződik, de a műsorban a magyar mellett a szlovák előadók is helyet kaptak. A vár tövében felállított szabadtéri színpadon népművészeti műsor várja a látogatókat: színpadra lép többek között a gyöngyösi Vidróczki Néptáncegyüttes, a Foncsik Énekegyüttes és a File Banda, de koncertet ad a Budapestről érkező Tárkány Művek is. A várudvart kézművesek veszik birtokba, a látogatók elsajátíthatják a tojásdíszítés különböző technikáit, a mézeskalács-díszítés alapjait, gyékényből húsvéti figurákat is készíthetnek. A gyermekekre mesekuckó, kézzel hajtott körhinta, ügyességi versenyjátékok, lovaglás és íjászat vár. A várudvarban és a Várfelső utcában kirakodóvásár, a rendezvény helyszínén helyi ételek kóstolója és ételszentelés, népzenei sátor várja a látogatókat, de lesz húsvéti locsolkodás és locsolóversmondás is. A rendezvény során megtekinthetőek a Füleki Vármúzeum állandó kiállításai és időszaki tárlata is.

Helyszín: a füleki vár

Időpont: április 10., hétfő 10.30-tól

HÚSVÉTI KONCERT RIMASZOMBATBAN

Több száz év választ el minket a középkor és a reneszánsz emberétől, ám alapjaiban ma is hasonlóan érzünk, szeretünk, és gondolkodunk az életről és a halálról, vagy az örökkévalóságról: a Vox humana – Emberi hang című koncerten középkori és reneszánsz táncokhoz, fohászokhoz és szerelmi vallomásokhoz komponált melódiák és dalok hangzanak el három magyarországi művész előadásában. Király Nóra gótikus hárfán, Szászvárosi Sándor viola da gambán, Nagy Csaba pedig lanton játszik. Az autentikus népzenei és klas - szikus zenei alapokkal rendelkező Király Nóra Európa középkori és korai reneszánsz zenéjének kiváló előadójaként számos országban lépett fel. Szászvárosi Sándor csellóművésznek tanult, Bécsben és Lipcsében szakosodott viola da gambára: nevéhez fűződik a magyarországi alap- és középfokú gambaoktatás beindítása. Nagy Csaba, aki a Pozsonyi Zeneművészeti Egyetemen végezte tanulmányait, több régi zenei formációval is együttműködik. A koncert a Rimaszombati Zenei Tavasz rendezvénysorozat része.

Helyszín: a rimaszombati római katolikus templom

Időpont: április 11., kedd 18.00

ELKEZDŐDNEK A KÁRMÁN NAPOK LOSONCON

A Tornóczi Tibor és Göbő Sándor alkotta Fifti-fifti duó a zeneszerzőelőadó, Cseh Tamás dalait idézi fel. Az emlékkoncert az egy hónapon át tartó Kármán Napok eseménysorozat első rendezvénye.

Helyszín: a Kármán József Alapiskola és Óvoda Ráday-terme

Időpont: április 11., kedd 18.00

Belépő: 4 euró

NYÁRY KRISZTIÁN DUNASZERDAHELYEN

Nyáry Krisztián író és irodalomtörténész lesz a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ vendége. A híres magyar írók és költők szerelmi életével foglalkozó Így szerettek ők könyvsorozata az elmúlt évek legnagyobb könyvsikerei közé tartozik. Nyáry Krisztiánnal a délelőtti eseményen Kis Lívia magyartanár, este Tarcsi Alica, a művelődési központ munkatársa beszélget majd.

Helyszín: a dunaszerdahelyi Csaplár Benedek VMK

Időpont: április 12., szerda 11.00 és 18.00

A belépés díjtalan

AZ IFJÚ SZIVEK TÁNCSZÍNHÁZ ÁPRILISI ELŐADÁSAI

április 11., kedd 19:00, Pozsony, Ifjú Szivek Táncszínház – Ádám almái // Trepp Platform

április 12., szerda 19:00, Pozsony, Ifjú Szivek Táncszínház – Hontalanítás

április 13., csütörtök 19:00, Pozsony, Ifjú Szivek Táncszínház, Pozsony – Hontalanítás

április 14., péntek 19:00, Pozsony, Ifjú Szivek Táncszínház, Pozsony – Hontalanítás

április 15., szombat 19:00, Pozsony, Ifjú Szivek Táncszínház, Pozsony – Hontalanítás

április 20., csütörtök 19:00, Budapest, Hagyományok Háza, Budapest – Hontalanítás