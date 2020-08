Közös alkotás, közös gondolkodás

Tavaly a neves cseh képzőművész, Vladimír Franz is a művésztelep résztvevője volt (Majoros Áron Zsolt felvétele)

„A művésztelep alapításának legfőbb célja a kapcsolatteremtés a művésztársadalom tehetséges hazai és külföldi, már szakmailag elismert és feltörekvő fiatal képzőművészei között, ahol egymás munkamódszerének, gondolkodásának megismerése által új szellemi közösséget kívánunk teremteni” – tudtuk meg a Munkácsy-díjas Mayer Évától, a találkozó kurátorától.

Az idei téma a kontempláció, ami szemlélődést, elmélkedést, elmélyedést jelent. „A kontemplációban teljesen eggyé válunk a meditáció, az imádság tárgyával, így a működését, legbelsőbb lényegét is megérthetjük általa. Ez az egyik leghatékonyabb megismerési technika, amit nemcsak önmagunk, de élőlények, tárgyak és fogalmak megismerésére is alkalmazhatunk. A művészet világában az alkotási folyamatok önmegvalósító gyakorlásának egyik legfőbb eszköze. A kontempláció egy tudatos kíváncsiság, nyitottság a a megismerésre. Számtalan kérdésre kaphatunk választ a gyakorlása során” – magyarázta Mayer Éva.

Az alkotás mellett ezidáig több mint ötven nyilvános szakmai program is megvalósult Somorján. Idén is gazdag a kínálat, és szórakozásra is marad idő. Holnap 20.30-tól a Folksz zenekar ad koncertet a helyi ŠUP-ŠUP klubban. A csapat a mai fúziós zenét, a rockot, a dzsesszt és a blues-t ötvözi népzenei elemekkel, a különféle stílusok egy sajátos hangzásban alkotnak egységet.

Jövő kedden 18 órától a Mozi Klubban irodalmi est lesz Szalay Zoltánnal és Száz Pállal, a moderátor Jakubecz László színművész, rádiós szerkesztő. Aznap, illetve másnap 19 órától a művésztelep alkotói egyéni prezentációkat tartanak saját munkásságuk szemléltetésével a Moziban. Ezekre a programokra minden érdeklődőt várnak, csakúgy, mint a jövő szombati záró kiállításra, amely 19 órakor nyílik a somorjai városi művelődési központban, ahol ezt követően még két hétig láthatóak a telepen készült műveket. A megnyitón köszöntőt mond Orosz Csaba jelenlegi és Bárdos Gábor volt polgármester, valamint Mayer Éva képzőművész, főiskolai docens, a művésztelep kurátora. A kiállítást Uszkay Tekla művészet-történész nyitja meg.

Végül nézzük, kikkel találkozhatunk a bő egy hét folyamán Somorján. A művésztelep idei alkotói: Berkes Csilla, Stanislav Bubán és Mayer Éva (Szlovákia), Maria B Raunio (Finnország), Demcsák Dóra Vanda, Esse Bánki Ákos, F. Balogh Erzsébet, Majoros Áron Zsolt, Mester Enikő, Oberfrank Luca, Sztojánovits Andrea, Gombos Andrea, Szurcsik József, Tolnay Imre és Sipos Levente (Magyarország), Szigeti Gábor Csongor (Románia) és Margita Titlová Ylovsky (Csehország). Mindannyian az idei tematikus „hívószóra” alkotnak, műfaji megkötés nélkül, a hagyományos megfogalmazásokon túl az újszerű médiumok alkalmazásáig.