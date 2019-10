Határon túli nemzeti tánc 100

Ritkaság, hogy egy színházi darab megéli a századik bemutatót, a Határon túli nemzeti tánc sikere azonban töretlen. A társulat 2017 óta játssza Hégli Dusan egész estés koreográfiáját.

“Rengeteget utaztunk már ezzel a darabbal, jártunk Budapesten, Csehországban, és Erdélyben is. Tavasszal a Csallóközben és Ipolyság környékén voltak előadásaink és most végre eljutunk Kelet-Szlovákiába is. Jó, hogy a 100. előadásra pont a Thália színpadán kerülhet sor”