Martin György utolsó szavai – az Ifjú Szivek bemutatója a Müpában

Az Ifjú Szivek a kétezres évek óta több előadásában is a tudomány és művészet kapcsolódási pontjait keresi (Felföldi levelek, Tánc húros hangszerekre). Munkájukban a kezdetektől kitüntetett figyelmet kap a Szlovákiában élő magyarok hagyományos tánc- és zenekultúrájának színpadi megformálása, közép-európai kontextusban, társadalmi értékként való bemutatása. Nemzetközileg sikeres előadásaikban, mint a Hontalanítás, a Finetuning, vagy a Barbaro is tetten érhető az alkotók elkötelezettsége a művészet, a tudomány, a színház és a néptánc iránt. A Martin György utolsó szavai című táncszínházi előadás egyedi témájához ezúttal egy kísérleti, dokumentarista megközelítést használnak, melynek hagyományaink mellett meghatározó eleme a realista, indusztriális díszlet és a szöveg. Egy tudományág születése elevenedik meg, a néptánctudományé, amely megváltoztatta a színpadi néptáncot, lehetővé tette, hogy a városi beat zenén felnőtt, trapéz farmeros nemzedék is megismerje a falu táncát.

A tudósok és a művészek is az általuk megfigyelt valóság bemutatásának lehetőségeit keresik. Az igazságot. A művészet az érzelmeinkhez szól, a tudomány az értelemhez. Értenünk kell Martin György, munkatársai, tanítványai és az őket követő kutatók munkájának jelentőségét. A tudomány és a technika fejlődése nem ellensége hagyományainknak, épp ellenkezőleg. Martin György tudományos megállapításai és az abból levont konklúziók nélkül számomra értelmezhetetlen, mi is az, amit ma néptáncnak hívunk

– mondta el Hégli Dusan, a darab rendezője és koreográfusa.

Az előadás Martin György néhai özvegye, Borbély Jolán ösztönzésére, Martin György közelmúltban elhunyt fia, Éri Péter és néhai tanítványa, Sebők Géza segítségével készült el. Az előadásban vendégeként közreműködik Éri Katalin és Éri Márton. A budapesti bemutató az első abban az előadás-sorozatban, amely március 26-án a Kolozsvári Magyar Operában majd május 13-án a pozsonyi Szlovák Nemzeti Színházban és júniusban Brüsszelben folytatódik.