Egy fesztivál, ahol rögtönözni kell

A rögtönzés lényege, hogy a szereplőnek belső megérzéseire, ösztöneire kell hagyatkoznia, hogy feltárhassa az általa megjelenítendő figura lélekállapotát. Improvizáció közben a színész eltávolodhat a jól bevált megoldásoktól, és a szerep vagy helyzet új oldalait fedezheti fel.

A Kötetlen rögtönzések fesztiválját ötödik éve rendezik meg Dunaszerdahelyen. Ez tulajdonképpen egy játékos csapatverseny, amelyet nézni is öröm. A háromfős csapatok különböző feladatokat kapnak, tíz-tíz percük lesz felkészülni, azaz kitalálni egy maximum háromperces jelenetet. A többfordulós improvizációs játék szombaton 14 órakor kezdődik, a csapatok teljesítményét színházi szakemberekből álló zsűri értékeli.

A konkrét feladatokról a szervezők természetesen semmit sem árultak el, de a korábbi években látottak alapján mozgáson alapuló improvizációkra számíthatunk – például egy versrészlet vagy zene alapján, vagy kaphatnak a kezükbe néhány tárgyat, amelyeket be kell építeniük egy történetbe. Olyan feladat is volt már, hogy a csapatoknak egy valódi újsághír alapján kellett kitalálniuk egy jelenetet. Általában sok humor, móka és kacagás kíséri ezeket a próbálkozásokat.

A játékvezető, Benes Tarr Csilla színművész szerint mindössze kreativitásra, spontaneitásra, csapatmunkára, valamint jó ötletekre lesz szükség.

A színművészeti egyetemeken és színitanodákban általában külön tantárgy a színpadi improvizáció, hiszen ha valami váratlan dolog történik előadás közben, a színészeknek reagálniuk kell, meg kell oldaniuk a szituációt, hogy a közönség lehetőleg ne érzékelje a bizonytalanságot. Ehhez színpadi rutin, illetve sok improvizációs gyakorlat kell, ám az alapokat bárki elsajátíthatja. Ez pedig a mindennapi életben is hasznos tudás lehet, hiszen naponta több száz alkalommal rögtönzünk, anélkül, hogy ezt tudatosítanánk.

Azt pedig, hogy miként improvizálnak a tapasztaltabbak, holnap láthatják az érdeklődők a dunaszerdahelyi NFG klubban, mintegy a verseny felvezetéseként. A győri After nevű formáció vendégprodukciója 20 órakor kezdődik. Ők több éve foglalkoznak már rövid és hosszú formátumú improvizációval, és elég vegyes a csapat felállása: vannak köztük orvosok, színészhallgatók, logisztikusok és drámatanárok is.

A szombati versenynapot követően is lesznek vendégfellépők: 19 órától a dunaszerdahelyi Aranymetszés verséneklő zenekar játszik, a 20 órakor kezdődő díjkiosztó után pedig Saróka Liliána énekel megzenésített verseket.