A fotóriporterek Oscar-díjasai

És persze világhír is jár mellé. Ismét Budapestre érkeztek a legjobbnak ítélt felvételek azzal az ígérettel, hogy itt minden az, aminek látszik. Manipuláció kizárva!

Az utazó kiállításra több mint 4 millióan váltanak jegyet világszerte. Tavaly a budapesti volt a világon a leglátogatottabb, 45 ezren nézték meg egy hónap alatt. S hogy a számháborút folytassuk, még néhány adat: 2019-ben 129 országból érkeztek a pályamunkák, 4738 fotóriportertől. Ha vetítést rendeznénk az összes beérkezett fotóból (majdnem 80 ezertől van szó), befednék az egész pozsonyi várhegyet. A nemzetközi zsűri három héten át válogatott, míg összeállt a kiállítás 143 képből. 25 ország 43 fotósát díjazták, köztük Máté Bence természetfotóst, aki másodszor nyert természet kategóriában. A világszerte elismert magyar fotós Túlélési ösztön című, első díjas képe az erdélyi Kovászna megyében készült. A felvételen lábuktól megfosztott békák igyekeznek a felszín felé. Évente körülbelül 40 millió dollárnyi békacombot értékesítenek szerte a világon. Előfordul, hogy a béka még él, amikor levágják a lábát.

A kiállítás – amely a Magyar Nemzeti Múzeumban látogatható – minden évben ugyanaz, mégis más, hisz változik a világ is, amit dokumentál. S míg korábban az információ szabad áramlása volt a kiállítás mottója, ehhez mostantól egy új is társul: Összekapcsoljuk a világot! Hisz olyan eseményeket beszél el képekben, amelyek egymás mellé rendezve a Földön zajló események összefüggéseit is megmutatják. Az is újdonság idén, hogy az Év fotója mellé alapítottak egy újabb nagydíjat, amelyet a hosszú távú munkákért ítélnek oda. A mostani kiállításon már látható Az év képriportja is. És megváltozott két éve az amszterdami díjkiosztó ünnepség is, azt mondják olyan valóban, mint egy Oscar-gála, ahol a parádés show-t a díjnyertes képek kivetítése adja.

Az, hogy Budapest az egyike lehessen a világ 100 városának, ahol a kiállítás megfordul, nagy munkát, diplomáciát, marketinget igényel. Nehéz elképzelni, hogy 29 éve a magyarországi főszervező nem egy csapat, hanem a fotós társadalom egyik jeles tagja, Révész Tamás fotóriporter, egyetemi tanár, aki 1991-ben nyert World Press Photo-díjat. Nagyon szoros a kapcsolata az Amszterdamban működő szervezettel, két alkalommal is a zsűri tagjaként dolgozott velük.

Azt mondja, akkoriban is figyeltek egy-egy kép hitelességére, de akkora szigor, mint az utóbbi időben, még nem volt. Talán az is oka a kiállítás iránti kiemelkedően nagy érdeklődésnek, hogy az álhírekkel vagy a szenzációnak eladott semmivel elárasztott emberek vágynak arra, ami valóban az, aminek látszik.

De milyen pluszt adhat az állókép akkor, amikor a híradók pillanatok alatt szállítják képben, hangban a világ eseményeit egyenesen a nappalinkba. Talán pont azt, hogy „áll”? A megörökített pillanatot minden részletében megnézhetjük, a puszta információn túl „mélyebbre látunk”, valóban átérezhetjük egy-egy pillanat drámaiságát vagy épp szépségét.

„Rengeteg tárlatvezetést tartok – mondja Révész Tamás – különösen diákcsoportoknak, és látom, ahogy megváltoztatja az embereket ez a kiállítás. Nemcsak az információ éhség, az empátia is érezhető rajtuk. Fényképezem a látogatókat, és nagyon érdekes látni, hogy az emberek szinte összekapaszkodnak, mint amikor egy drámai helyzetbe kerülnek.” Hát persze, hisz abba kerülnek. A sajtófotósok sokszor dolgoznak a frontvonalban, emberi vagy természeti katasztrófa sújtotta térségben, a világ vezető hírei és eseményei nem rózsaszín lányregények. Az a hír, ami az embereknek, a társadalomnak, egy közösségnek vagy a világnak fontos információ. És ezek sokszor drámaiak. A kiállítás felöleli a világot Perutól a Fülöp-szigetekig, Kongótól Oroszországig, Amerikától Törökországig.

Egyfajta feloldásként, a World Press Photo mellé Révész Tamás néhány éve kísérő kiállítást is szervez. Idén a 26 éves magyar fotós világsztár, Borsi Flóra képei láthatók, amelyek ellentétben a kort dokumentáló fotókkal egytől egyig manipulatívak, tele titokkal és érzelmekkel.

Völgyi Vera

World Press Photo 2019. Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum. Szeptember 19-től október 23-ig.