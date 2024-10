Olvasóinkkal vásároztunk Párkányban

Jó hangulatban, napfényes időben találkoztunk lapunk olvasóival péntek délelőtt a Simon – Júda vásáron. Az Új Szó és a Vasárnap iránt magyarországi vásározók is érdeklődtek, rendszeres olvasóink, előfizetőink is megálltak sátrunknál, ahol Nyerges Csaba, lapunk főszerkesztője válaszolt készségesen a kérdésekre, felvetésekre, észrevételekre, kritikákra. Volt olyan hűséges előfizetőnk, aki évtizedek óta járatja az Új Szót, szlovák felesége pedig a lapból tanult meg magyarul. Mostanában pedig már versenyeznek, hogy ki lapozza fel közülük először az újságot reggelente. Egyik sportkedvelő olvasónk pedig lapunk mai kiadásában kereste meg a számára fontos, holnapi futballmérkőzés játékvezetőjének nevét. Olyan is akadt, aki keményen kritizálta lapunkat, amiért úgymond tiszteletlenek vagyunk és nem eléggé lojálisak a magyar kormánnyal. Részünkről viszont ez is rendben van, mert nem kell, hogy mindenki szeressen bennünket, ez egyetlen sajtótermékre sem érvényes. Ettől függetlenül mi továbbra is az olvasókért vagyunk, szívesen. Többen a kedvenc naptárukat keresték, szépen fogytak a Vasárnap példányai is. Nyerges Csaba főszerkesztő idősebb olvasóinkkal jó hírt közölt, a nyomtatott Új Szóban hamarosan nagyobb betűtípussal közöljük a cikkeket, könnyebb, komfortosabb lesz olvasni. Köszönjük az észrevételeket, véleményeket, mi továbbra is számítunk az Önök kitüntető figyelmére. A Simon-Júda vásáron, ünnep- és hétköznapokon is. Jó érzés, hogy a vásárfia mellé az Új Szót és a Vasárnapot is bepakolták. Jövőre ismét találkozunk a párkányi vásáron!