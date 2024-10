A cigányzene örömünnepe

Október 13-án várják az érdeklődőket a Csaplár Benedek VMK-ba, ahol 18 órakor kezdődik a változatosnak ígérkező program. A magyar nóták és a cigányzene mellett népszerű operettdallamok is felcsendülnek, neves magyarországi és hazai fellépők jóvoltából.

Előtte, 16 órakor megkoszorúzzák Bihari János dunaszerdahelyi mellszobrát. A különleges tehetségű hegedűvirtuóz és zeneszerző útja ugyanis Nagyabonyból Dunaszerdahelyen és Bősön át vezetett Győrbe, ahol zenekart alapított, majd velük együtt felutazott Budapestre. A fővárosban zajos sikert arattak, arisztokratáknak muzsikáltak, sőt Beethovennek és Liszt Ferencnek is. Bihari Jánost tartják a verbunkos atyjának.

A mellszobrot az ismert prímás, Banyák István kezdeményezésére állították 2004-ben, és a gálaestnek szintén ő volt az ötletgazdája. Ma, 86 évesen is missziójának tartja az értékmentést, a hagyomány életben tartását. Tőle tudjuk, hogy minden évben komoly érdeklődés mutatkozik a gálaest iránt, és ő ismertette lapunkkal az idei fellépők listáját is. Budapestről két közismert operettsztár érkezik, Leblanc Győző és Szeredy Krisztina, akivel tavaly óta együtt járják a világot, és aki egyébként érsekújvári származású. Bokor János nótaénekest sem kell bemutatnunk a műfaj kedvelőinek, hiszen számos díja és elismerése mellé Egerben megkapta a „nótacsászár” címet is, ugyanis több mint ötszáz magyar nóta szerepel a repertoárján.

A hazai magyar szcénát Dóka Zsuzsa, Bősi Szabó László, Hajtman Lívia és Nagy Noémi képviseli a gálaesten, amelyen a zenei kíséretet a Duna Televízió nyolctagú cigányzenekara szolgáltatja Csicsó József vezetésével.

Banyák István azt vallja, nincs olyan élethelyzet, amelyhez ne passzolna egy nóta, és azoknak is van kedvenc nótájuk, akik ezt nem akarják bevallani.