Nem halad olyan gyorsan ez ellentámadás, mint ahogyan az ukrán vezérkar elképzelte

Míg késő délután óriási sorokban kígyóznak a látogatók, akik az esti koncertre szeretnének jegyet váltani, örömmel láttuk, hogy a hetijegyes táborozók a nap folyamán is megtöltik a kisebb programhelyszíneket, ahol különféle művészeti műfajok mutatkoznak be. Sőt, van amiben maguk a fesztiválozók is kipróbálhatták magukat.