Elnyerte az „Év Tanára” díjat, két nappal később meg véresre vert egy diáklányt

Az ügy úgy kezdődött, hogy a flordiai iskolában tanító Caroline Melanie Lee behívatott magához egy diákot, aki az Instagram-odlára azt kommentelte, hogy a tanár nem érdemli meg a kinevezést, mivel az órán rasszista szavakat használ.

A rendőrségi jelentésből kiderült, hogy ezután a meg nem nevezett diáklány nem mert bemenni Lee irodájába, ezért az berontott a lány egyik órájára és magával vitte.

Amikor a tanár és a diák egyedül maradtak, Lee állítólag úgy pofon vágta, hogy elkezdett vérezni az orra, majd többször megütötte, és meg is rúgta, közben „kib*szott kis rib*ncnak” nevezte a lányt.

On Wednesday, Caroline Melanie Lee was named teacher of the year by Darnell-Cookman Middle/High School in Duval County, Florida. Two days later, she was was arrested and charged with hitting a student in the face several times. https://t.co/PUatuu0U4f