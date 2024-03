Azonnali, átmeneti tűzszünetet követelt az amerikai alelnök

Valahogy furán sok a croissant a tányéron a szemközti asztalnál reggelizőknél. Muffinból is van pár, a kis édes sütemények is tornyosulnak. Egyre kínosabb a helyzet, mert már tudom, mi fog következni: előkerül a szalvéta, térden gyorsan széthajtogatja, becsomagolja a sok-sok zsákmányt, és már a szatyorban is van. Majd folytatja a reggelizést, mintha mi sem történt volna…