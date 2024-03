Fél év alatt 14 országot járt be egy házaspár

Ő egy mobiltelefon-szolgáltató pénzügyi osztályán dolgozott, felesége, Petra pedig a pénzügyminisztériumban.

„Élvezem ezt az életstílust: Régóta kerékpárral utazom, és ebbe a feleségemet is belerángattam. A kiváltó ok az volt, hogy közeledve a negyvenhez rájöttünk, hogy amit most nem teszünk meg, azt soha többé nem fogjuk” – mondta Laco.