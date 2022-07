A megszállt területek felszabadításáról beszélt az ukrán főparancsnok Milley amerikai tábornokkal

Az ukrán területek orosz megszállás alóli felszabadításáról beszélt telefonon pénteken Valerij Zaluzsnij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka Mark Milley tábornokkal, az amerikai vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke – számolt be az Ukrajinszka Pravda hírportál.

„Telefonbeszélgetésünk során érintettük az ukrán védelmi erők stratégiai feladatainak végrehajtását, amelyek közül a legfontosabb az ukrán területek felszabadítása a nemzetközileg elismert határokon belül” – írta a Facebookon Zaluzsnij. A főparancsnok rámutatott arra, hogy az ukrán védelmi és ellentámadási műveletek sikerének fontos feltétele a megfelelő anyagi és technikai erőforrások biztosítása. Milley biztosította afelől, hogy az Egyesült Államok támogatni fogja Ukrajnát, ameddig csak szükséges, s ezt Joe Biden amerikai elnök és Lloyd Austin védelmi miniszter szavatolja.

Zaluzsnij szavai szerint Milley kijelentette: „büszkén tekint Ukrajna fegyveres erői és az ukrán nép” helytállására.

Valerij Zaluzsnij péntek este azzal vádolta meg az országát támadó orosz erőket, hogy a Kígyó-szigetnél foszfortartalmú bombákat is bevetettek. Moszkva előző nap azt jelentette be, hogy kivonult a szigetről, de az ukrán tábornok szerint az orosz erők nem tartják magukat saját kijelentéseikhez sem.

Kirilo Timosenko, az ukrán elnöki iroda helyettes vezetője a nyugat-ukrajnai Zsitomir megyében tett pénteki látogatásakor közölte, hogy az ország fegyveres erői már 1027 települést foglaltak vissza, és a humanitárius parancsnokságok megkezdték a munkát a felszabadított terület 95 százalékán.

A tisztségviselő az elnöki iroda által kiadott közlemény szerint kifejtette, hogy miközben az ukrán fegyveres erők ellenállnak az orosz támadásoknak, a katasztrófavédelem és a kommunális szolgáltatók alkalmazottai szinte éjjel-nappal azon dolgoznak, hogy a visszavett területeken visszaállítsák a megszokott életritmust.

Az Odessza megyében lévő Szerhijivka település ellen péntekre virradóan végrehajtott orosz rakétacsapás következtében károk keletkeztek egy Moldovához tartozó gyermekrehabilitációs központban is, az egyik alkalmazott életét is vesztette – írta a Jevropejszka Pravda hírportál szerint Alla Nemerenko moldovai egészségügyi miniszter a Facebookon. Közlése szerint a központot egészségügyi problémákkal küzdő moldovai gyermekek számára létesítették, hogy a Fekete-tenger partján pihenhessenek, miközben szakképzett segítséget is kapnak. Egy rakéta becsapódott abba a házba, amelyben a központ alkalmazottai laktak, közülük öten megsebesültek, egy pedig meghalt – közölte a miniszter. Megjegyezte, hogy a koronavírus-járvány kezdete óta a központ nem működik, és kevesen tartózkodnak benne.

Az orosz erők Tu-22 hadászati repülőgépekkel három rakétát lőttek ki Szerhijivkára és környékére, eltaláltak egy kilencemeletes lakóházat is. Az eddigi adatok szerint 21 halálos áldozata van a támadásnak, köztük legalább egy gyermek.

A ukrán vezérkar péntek délutáni helyzetjelentéséből az Ukrajinszka Pravda azt emelte ki, hogy az ukrán hadsereg visszavert egy ellenséges felderítési kísérletet a Donyec-medencében, a liszicsanszki zselatingyárnál. Liszicsanszk és Bahmut irányában számos települést lőttek az orosz erők ágyúkkal és tüzérségi eszközökkel. A térségben Pokrovszke és Klinove településeknél légicsapásokat is mértek. A Donyeck megyei, stratégiai fontosságú Szlovjanszk város környékén az oroszok szintén tüzet nyitottak több településre, köztük Dolinára. Az orosz erők ezenfelül különböző kaliberű tüzérségi fegyverekkel lőtték a Donyeckhez közeli Avgyijivkát, Marjinkát, Piszkit, Vuhledart és más településeket.

A vezérkar legfrissebb pénteki összesítése szerint eddig 35 750 orosz katona vesztette életét Ukrajnában. Az ukrán erők megsemmisítettek 217 orosz repülőgépet, 186 helikoptert, 15 hadihajót, 1577 harckocsit, 3736 páncélozott harcjárművet, 796 tüzérségi és 105 légvédelmi rendszert, valamint 246 rakéta-sorozatvetőt.