Zuhanórepülésben az ország gazdasága

Szlovákia bruttó hazai terméke (GDP) az idei első negyedévben 3,9 százalékkal esett vissza az egy évvel korábbihoz képest – derül ki a Statisztikai Hivatal pénteken közzétett gyorsjelentéséből. Csak összehasonlításképpen, az előző negyedévben, 2019 utolsó hónapjaiban még több mint 2 százalékos növekedést mértek.

„A leglátványosabb zuhanást a szlovák gazdaság motorjának számító autóipar és a szolgáltatások szenvedték el. Jelentősen visszaesett azonban a szlovák termékek iránti külföldi kereslet is, a lakossági kereslet pedig nem olyan nagy, hogy mindezt pótolja”

– nyilatkozta Michal Lehuta, az Általános Hitelbank (VÚB) elemzője, megjegyezve, hogy a szlovák gazdaság mostanihoz hasonló zuhanására az előző gazdasági válság kirobbanása, 2009 óta nem volt példa Szlovákiában.

Az elemzők az elmúlt hetekben még azzal számoltak, hogy az első negyedéves gazdasági visszaesés nem lesz nagyobb 2,6 százaléknál. A látványos esés a foglalkoztatottságon is meglátszik. Szlovákiában már az idei első negyedévben is nagyjából fél százalékkal, vagyis több mint 11 ezerrel kevesebben dolgoztak, mint egy évvel korábban, és az elemzők szerint ez még csak a kezdet. Milan Krajniak munkaügyi miniszter szerint a foglalkoztatottság szempontjából a legnagyobb visszaesésre áprilisban és májusban számíthatunk.

Most közzétett jelentésében a Statisztikai Hivatal is figyelmeztet arra, hogy csak előzetes adatokról beszélhetünk, és a valós számok ennél is rosszabbak lehetnek.

Az idei első negyedév gazdasági eredményeiről szóló részletes jelentését a hivatal június 5-én teszi közzé. Katarína Muchová, a Szlovák Takarékpénztár elemzője szerint azonban már most biztos, hogy a szlovák gazdaság éves teljesítménye idén 5–10 százalékkal eshet vissza.