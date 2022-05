Zelenszkij meghívta Čaputovát Ukrajnába

A meghívásról és a csütörtöki telefonbeszélgetésről maga Zelenszkij tájékoztatott a Twitter-oldalán. „Telefonon beszéltem Zuzana Čaputová elnökkel. Szóba került az európai uniós tagjelölti státusz megszerzésében elért eredmény, a szankciók szigorításának támogatása. És a Szlovákiából származó üzemanyagimportról is tárgyaltunk” - írta Zelenszkij. Az ukrán elnök hozzátette, hogy megköszönte a segítséget Szlovákiának.

Had a phone conversation with 🇸🇰 President @ZuzanaCaputova. Discussed 🇺🇦's progress in obtaining the status of a candidate country for EU membership. Supported the increase in sanctions. Discussed fuel imports from 🇸🇰. Thanked for the humanitarian & defense aid, invited her to 🇺🇦