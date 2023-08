Végkifejlet-ügy: Így működhetett az állítólagos bűnbanda, amelynek az SIS is részese lehetett

Az említett öthónapos időszakban, tehát 2021 márciusa és augusztusa között érte el a rendőrháború a tetőpontját, amelyhez nagyban hozzájárult a Sme rodina aktív politikai tevékenysége is. 2021 májusában Kollár a parlament elé terjesztette az SIS titkosított jelentését, amely arról szólt, hogy a NAKA nyomozói állítólag szándékosan befolyásolják bizonyos nyomozások menetét.

Erről a jelentésről pár nappal ezelőtt Hamran István országos rendőrfőkapitány azt állította, hogy hamis információkat tartalmaz, és ezzel akarták lejáratni az úgynevezett Čurilla-csoport tagjait, akik például a Tisztítótűz-ügy feltárásán is dolgoztak.

Ján Kaľavský

2021 májusa egy másik szempontból is jelentős: Ján Kaľavský, a NAKA egykori nyomozója ekkor kezdett el együttműködni a belügyminisztérium belső ellenőrzési osztályának Boltív-fedőnevű (Oblúk) akciócsoportjával, amelyet hivatalosan azzal a céllal hoztak létre, hogy Čurilláék állítólagos piszkos módszereire fényt derítsenek. Kaľavský azt állította, hogy a korábbi kollégái szándékosan meghamisítják a bizonyítékokat, illetve befolyásolják a tanúk vallomásait, hogy bizonyos politikai szereplőket lejárassanak. Javarészt a Takáč-banda nevű maffiacsoportot érintő ügyekről beszélt, akiket Čurilláék sikeresen felszámoltak, és már elkezdtek együttműködni a hatóságokkal, vallomásokat téve magas beosztású rendőrök ellen is. Kaľavský ekkoriban egyfajta kettős ügynök szerepébe került: lehallgatókészülékeket szerelt fel Čurilláék irodáiban, hogy így szerezhessenek terhelő bizonyítékokat ellenük.

Ezek a hangfelvételek, illetve az átirataik nem tisztázott módon Robert Ficóéknál kötöttek ki. A Smer elnöke a sajtótájékoztatóin gyakran ezekre hivatkozva, illetve ezekből idézve próbálja lejáratni a NAKA nyomozóit.

Ebben az időszakban azonban a Čurilla-csoport is megkezdte a terhelő bizonyítékok összegyűjtését a Boltív-csoporttal szemben, azzal a gyanúval, hogy a Diana Santusová által irányított egység szándékosan akadályozni akarja a NAKA munkáját. A sajtóba kiszivárgott információk alapján a Boltív-csoport tagjainak különféle előnyöket ígértek azért cserébe, hogy sikeresen szabotálják Čurilláékat, Santusovának például egy előkelő állást a titkosszolgálatnál.

Michal Alá č

A Boltív-csoport bizonyos szempontból sikerrel is járt. 2021 júniusában kulcsfontosságú ügyiratokat foglaltak le a NAKA nyomozóinál, 2021 szeptemberében pedig letartóztatták a Čurilla-csoport négy tagját, illetve a belső ellenőrzési osztály akkori igazgatóját, Peter Scholtzot. Az akciót arra a gyanúra alapozták, hogy Čurilláék kitalált vádak alapján akarnak eljárást indítani a belső ellenőrzési osztállyal szemben, így visszaélve a hivatali jogkörükkel. A Pozsonyi III. Járásbíróság jóvá is hagyta a gyanúsítottak vizsgálati fogságba helyezését, ám a Pozsony Megyei Bíróság eltörölte a döntést, a nyomozók elleni eljárást pedig alaptalannak nevezte. Ennek ellenére a Főügyészség úgy döntött, folytatni kell az eljárást a NAKA nyomozói ellen, ami még a mai napig sem állt le.

Kaľavský egyébként 2021 szeptembere óta szökésben van. A NAKA meggyanúsította őt azzal, hogy titkosított információkat szivárogtatott ki, ezzel pedig törvényt szegett. Az egykori nyomozó ellen nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki, végül 2022 tavaszán Bosznia-Hercegovinában fogta el a helyi rendőrség. A kiadatása azonban akadályokba ütközött, a bosnyák bíróság menedékkérelemre hivatkozva elutasította a szlovák rendőrség kérését. A Specializált Büntetőbíróság (ŠTS) nemrégiben 7 évnyi szabadságvesztésre ítélte az egykori rendőrt, de ő továbbra is Bosznia-Hercegovinában tartózkodik.

A Sme napilap birtokába jutott a Végkifejlet-ügy vádirata, amelyből az látszik, hogy a Michal Aláč által irányított titkosszolgálat mindent megtett azért, hogy Kaľavskýt ne adják ki a szlovák hatóságoknak. Két tanú is azt vallotta, hogy az SIS információkat küldött a bosnyák titkosszolgálatnak, amelyben Kaľavskýt belső politikai harcok áldozatának állították be, egy olyan személynek, aki pusztán bosszúból került az igazságszolgáltatás célkeresztjébe. Ez a narratíva megegyezik azzal, amelyet Fico a sajtótájékoztatóin állított az egykori nyomozóról.

Az SIS tehát Aláč vezetése alatt nemcsak hogy kidolgozta a már említett titkos jelentést, hanem a külföldi titkosszolgálatoknak is hamis információkat küldhetett.

Az aktuality.sk információi szerint Aláč fontos összekötő szerepet töltött be az SIS és Pčolinský közt, még azután is, hogy az őrizetbe vétele miatt le kellett mondania az igazgatói posztról.

Peter Košč

Hamran István nemrégiben kijelentette, hogy Peter Košč vállalkozó kulcsfontosságú szerepet tölthetett be a NAKA lejáratására létrehozott bűnbandában, ő lehetett a „csoport feje”. Az „X úr”-ként emlegetett vállalkozónak több tanú vallomása alapján is komoly befolyása volt az SIS-en belül, ami nem 2020-ban, hanem még jóval korábban kezdődött. Az, hogy konkrétan dolgozott-e a szlovák titkosszolgálatnak, az aktuality.sk információi szerint nem tisztázott. Eva Mišíková, a férfi védőügyvédje azt mondta, korábban az SIS tanácsadója volt, és dolgozott is a kötelékében, de ezt sem a titkosszolgálat, sem maga Pčolinský nem erősítette meg. Utóbbi annyit elárult, hogy jó kapcsolatot ápolt Koščcsal, viszonyukat barátinak nevezte.

Annyi azonban bizonyos, hogy Košč számos fontos információ tudatában volt a titkosszolgálat működését illetően, sőt, befolyása is lehetett, amit két példa is bizonyít. Az egyik Boris Beňa vallomása, aki azt mondta, Košč 2020 decemberében előre figyelmeztette őt arra, hogy a NAKA le fogja tartóztatni.

Martin Ciriak

A másik példa Martin Ciriak tanúvallomásából ered. Az egykori SIS-ügynök a Végkifejlet-ügy ötödik gyanúsítottja, aki a letartóztatása után elkezdett együttműködni a rendőrséggel. Vallomásában arról is beszélt, hogyan került a titkosszolgálat kötelékébe. Állítása szerint már régóta jó kapcsolatot ápolt Bernard Slobodníkkal, a NAKA pénzügyi osztályának korábbi igazgatójával, aki több korrupciós botránnyal kapcsolatban már vallomást tett. Slobodník valamikor 2016 végén vagy 2017 elején mutatta be Ciriakot Koščnak, akivel mindössze két percig beszélgetett, de a belépési kérelmét mégis szinte azonnal elfogadták a titkosszolgálatnál.

Košč ellen egyébként Beňa is vallott. Elmondása szerint Košč és Pčolinský nagy befolyással volt az SIS működésére. Čurilláék állítólag már 2020-ban is a páros célkeresztjébe kerültek, amikor Košč előállt azzal az információval, hogy a NAKA olyan korábbi akták megnyitását tervezi, amelyek terhelőek lehetnek a vállalkozóra nézve is, hiszen korábban szoros szálak fűzték a Sýkora-maffiabandához. Košč már akkor is hangsúlyozta, hogy kezdjenek el információkat gyűjteni Čurilláékról.

A gyanús vállalkozó 2021 óta szintén szökésben van, egyelőre senki sem tudja, hol tartózkodhat.