Tisztítótűzben a korábbi rendőrfőkapitány

Tibor Gašpar, Peter Hraško, Bernard Slobodník és Róbert Krajmer mellett csütörtökön hajnalban, illetve reggel őrizetbe vették az SIS korábbi, lehallgatásokért felelős osztályvezetőjét, Marián Zetochát is, aki csak nemrégiben hagyta ott a titkosszolgálatot, valamint Martin Fleischert, a belügyminisztérium gazdasági osztályának korábbi vezetőjét is.

Jana Tökölyová ügyészségi szóvivő elmondása szerint a Tisztítótűz elnevezésű akció során őrizetbe vett személyek ellen egyebek mellett bűnszervezet alapítása és támogatása, valamint korrupció és hivatali hatáskörrel való visszaélés miatt indult eljárás – ám részleteket nem árult el.

Az Aktuality és a Denník N szerint emellett ugyanezekkel bővült a Norbert Bödör (Gašpar rokona, Marián Kočner egyik legközelebbi embere) és Pavel Vorobjov (Zetocha rokona, korábbi rendőr, aki az újságírók megfigyelésében volt érdekelt) elleni vádak sora is.

Énekesmadarak

Az ügy sajtóinformációk szerint összefügg az Isten malmai elnevezésű NAKA-akcióval, mely során letartóztatták Ľudovít Makót, a Pénzügyi Felügyelet bűnüldözési osztályának korábbi igazgatóját – Makó a pozsonyi Takáč-maffia egyik segítője volt, és végül együttműködött a rendőrséggel, védett tanú szeretne lenni. Vallomásának következtében kattant a bilincs Dušan Kováčik különleges ügyész csuklóján is nemrégiben.

De nemcsak Ľudovít Makó nyelve eredt meg – a most őrizetbe vett Bernard Slobodník is úgy döntött, együttműködik a rendőrséggel, és néhány napja hosszú vallomást tett az ügyészségen. Slobodník védőügyvédje Daniel Lipšic volt, aki a sajtónak megerősítette, hogy ügyfele teljes mértékben együtt fog működni a nyomozókkal. Lipšic később bejelentette, nem védi tovább Slobodníkot, mert az új ügyben ő is a sértettek közé tartozik, ugyanis a feltételezett bűnözői csoport őt is megfigyelte.

A különleges ügyészséget ugyanakkor szerdán Tibor Gašpar is megjárta – méghozzá azért, mert feljelentést tett Bernard Slobodník és néhány más ember ellen, úgy tudja ugyanis, hogy személyének kriminalizálását készítették elő. A Denník N megemlíti: korábban hasonló taktikát választott Norbert Bödör is, mikor tudomást szerzett róla, hogy őrizetbe akarják venni Ján Kuciak meggyilkolásával kapcsolatban – akkor önként jelentkezett a rendőrségen, és feltételezhető, hogy épp Dušan Kováčik volt az, aki kiszivárogtatta, hogy rendőrségi akció készül ellene. Ám Kováčik mindezt tagadja.

A törvény szava

„Az, hogy ma bilincsben állítottak elő kihallgatásra több korábbi magas rangú rendőrségi tisztségviselőt, komoly jelzés, hogy a velük kapcsolatos, a sajtóban régóta tárgyalt gyanú releváns volt” – közölte Zuzana Čaputová államfő az őrizetbe vételekkel kapcsolatban. Hozzátette, a törvény előtti egyenlőség a jogállam lényeges részét képezi. A legerősebb kormánypárt, az OĽaNO úgy reagált, a rendőrség depolitizálásával egyre jobban feltárul a „mi embereink” korrupt rendszere, és szurkolnak a hatóságoknak.

Veronika Remišová, a Za Ľudí elnöke szerint a rendőrség és a NAKA volt vezetőinek előállítása erősíti a gyanút, hogy a rendőrség csúcsvezetése hosszú évekig kiválasztott csoportokat, és a „mi embereinket” szolgálta és védte.

A Transparency International Tibor Gašpar rendőrségi tevékenységét vette górcső alá: Facebook-posztjuk szerint a volt főkapitány hivatal ideje alatt egyetlen politikus sem került börtönbe korrupció miatt, és mindössze hat régiós politikust ítéltek feltételes szabadságvesztésre. Rámutatnak, hogy a korrupciós ügyek elkövetőinek mindössze 6 százaléka kapott letöltendő börtönbüntetést, és csak az esetek 9 százalékában volt 5000 eurónál magasabb a kenőpénz. Ezzel szemben a bíróság elé került ügyek 48 százaléka 100 eurónál alacsonyabb kenőpénzről szól.

Fico dühöng

Tibor Gašpar Robert Fico kormányainak idején volt a rendőrség első embere – a Smer elnöke csütörtöki sajtótájékoztatóját „A jogállam széthullása Szlovákiában” címen hirdette meg.

A korábbi kormányfő a kamerák előtt arról beszélt, hogy Gašpar őrizetbe vétele politikai megrendelésre történt, és szerinte ezt az is alátámasztja, hogy az Aktuality.sk újságírói előre tudtak az akcióról. Felszólította ezért Peter Kovařík megbízott rendőrfőkapitányt, hogy „tegyen rendet” a rendőrségen, mert nem fordulhat elő, hogy egy rendőrségi akció helyszínén televíziós stábok várakozzanak.

A Smer elnöke élesen támadta az újságírókat, és többször hangoztatta, nem tudja, miért vették őrizetbe Gašparékat, de tiszteletben tartja az ártatlanság vélelmét. Kijelentette, Szlovákiában megszűnt a jogállam, és olyan, mintha az 50-es években élnénk – véleménye szerint egy-két hónap múlva az újságírókra is lecsap majd az államhatalom. „Amit ezekkel az emberekkel csinálnak, az vár önökre is nemsokára” – jelentette ki.

Fico különösen dühösen reagált arra az újságírói kérdésre, nem tarte attól, hogy a letartóztatási hullám őt is eléri. „Mondja meg, miért? Elégtételt kérek. Mondja meg, miért lennék én a soron következő?” – kérdezte, és kikérte magának a stílust.

(Denník N, Aktuality.sk, fm)