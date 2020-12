Változik az alkotmány, majd pedig a nyugdíjtörvény

Eszerint vagy az életkor, vagy a ledolgozott évek alapján állapítanák meg a nyugdíjba vonulás időpontját. A tárcavezető azt az elvet is be szeretné építeni az alkotmányba, hogy aki anyasági vagy apasági járandóságban részesül, annak emiatt ne legyen kevesebb a nyugdíja. Továbbá, hogy a munkavállalók a saját szüleiknek adhassák a nyugdíjjárulékuk egy részét. Az indítványról a kedd esti jóváhagyás után a parlamentnek a teljes alkotmánymódosítással egyben szerdán is szavaznia kell.

Támogassa az ujszo.com-ot Rengeteg hírrel bombáznak minket különböző portálok, s nem könnyű felismerni a valódi- és álhíreket. Ezért is fontos, hogy olyan weboldalakról tájékozódjunk, amelyek megbízható, korrekt információkat nyújtanak. Az ujszo.com szerkesztőségében minden nap azért dolgozunk, hogy Önök kizárólag ellenőrzött, valós híreket kapjanak weboldalunkon. Ennek biztosítása meglehetősen költséges. Mi viszont szeretnénk, hogy minden kedves olvasónk hozzájuthasson az ellenőrzött információkhoz, ez azonban az Önök anyagi segítsége nélkül hosszú távon nem lehetséges. Ezért kérjük olvasóinkat, hogy járuljanak hozzá az ujszo.com működéséhez. Számítunk Önökre. Önök is számíthatnak ránk. Ha támogatna bennünket, kattintson az alábbi gombra. Köszönjük. Támogatom